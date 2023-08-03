馬祖驚見下起「颱風雪」！ 飄出陣陣惡臭 在地人嘆指「比颱風還可怕」
受中颱卡努外圍環流影響，颱風天過境的馬祖海灘驚見下起了「颱風雪」！網友貼出北竿沙灘一處海灘布滿保麗龍的照片，畫面相當驚人，連江縣府表示，由於颱風杜蘇芮重創中國大陸，導致保麗龍等物隨海潮飄流到馬祖。
馬祖居民在「馬祖有個周小馬 追淚人」臉書社群網站貼出2張照片，這是位置是在馬祖北竿沙灘的橋仔碼頭一帶，驚見白色保麗龍等廢棄物幾乎覆蓋沙灘，遠看還以為「馬祖有颱風雪」，並表示「颱風不可怕，最可怕的是大潮水來後都會有大量保麗龍飄進來，同時海灘也飄出濃濃臭味」。
貼文一出，原PO一一回應網友說，「沙灘都是雪的感覺」、「每次都當別人的垃圾桶」、「大部分不好回收，又要開始淨灘了。」、「 每次颱風天過境馬祖海灘都會上演垃圾卡馬記。」網友也紛紛驚呼「好驚人」、「離譜啊！」、「真的太可怕」。
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