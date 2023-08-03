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台東颳起焚風！ 「台灣國際熱氣球嘉年華」取消8/3下午場及8/4全日活動

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／翻攝臺灣國際熱氣球嘉年華-Taiwan International Balloon Festival臉書
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受到中度颱風卡努外圍環流影響，台東今(3)日焚風大作，氣溫飆高至39度，且平均風力及陣風強勁，不利熱氣球作業，因此台東縣政府宣佈8/3(四)下午場及8/4(五)全日熱氣球活動取消。

熱氣球專業飛行團隊評估今、明兩日，風勢超過標準，無法正常進行熱氣球飛行或立球作業，加上根據中央氣象局資料顯示，因焚風關係，今天全台前5大排名最高溫都出現在台東，因此取消8月3日下午場及4日全天的繫留體驗及造型球展演活動。如果已經進行繫留網路預約的朋友，這三個場次的訂單將主動進行全額退費，約需14至21個工作天，並將發送簡訊通知。

圖／翻攝臺灣國際熱氣球嘉年華-Taiwan International Balloon Festival臉書
圖／翻攝臺灣國際熱氣球嘉年華-Taiwan International Balloon Festival臉書

據台東縣府交觀處說明，2023臺灣國際熱氣球嘉年華活動將依據中央氣象局的最新預報進行滾動式調整，請查詢關注台灣國際熱氣球嘉年華的粉絲專頁及官網以取得最新消息。

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