父親節快樂！邀老爸品嚐異國料理、澎派海鮮 升等星級飯店住宿享奢華

各飯店推出父親節美饌、住房專案。 圖：台南大員皇冠假日酒店／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】即將迎接父親節的到來，各飯店紛紛推出美食、住房專屬活動，帶爸爸來品嚐美食、享用優惠，或是邀請老爸享受一下，體驗星級飯店的住宿。

| 雲朗觀光集團 |

▲君品酒店宴會廳即日起至8/13主打「蟹蟹超人老爸」饗宴。 圖：雲朗觀光集團／提供

君品酒店、雲品溫泉酒店、翰品酒店、兆品酒店、品文旅礁溪等雲朗觀光集團飯店，首度與白蘭氏合作，8月至10月入住指定房型提供免費「白蘭氏雙認證鷄精2.0升級版」供房客享用，旗下各酒店也推出父親節相關活動。

雲朗觀光在父親節期間為爸爸準備眾多美食饗宴。君品酒店宴會廳即日起至8/13主打「蟹蟹超人老爸」饗宴，10人桌菜每桌15,000元+10%，凡下訂即贈父親節限定蛋糕一顆。即日起至8/13，兆品酒店台中提供父親節包廂桌菜優惠，10人8,888元+10%起。兆品酒店嘉義即日起至8/31「爸氣食足」饗宴，10人桌菜8,800元起，另贈果汁無限暢飲、及用餐紀念合照一組；另8/5前下訂，每桌再加贈紅酒一瓶。翰品酒店高雄即日起至8/13，獻上包廂桌菜優10人8,000元+10%起優惠，港都茶樓8/8用餐打卡上傳合照至IG或FB，即贈送楊枝甘露一份。翰品酒店花蓮提供8/8入住的父親，免費在宵夜時段無限暢飲多款生啤酒；8月份的週五至週日晚餐時段，翔雲西餐廳也推出啤酒大賽，獲勝者可獲得翔雲西餐廳自助餐券一張。雲品酒店的部分，8/5至8/6午餐時段至丹彤西餐廳，享四人同行、一位父親免費；8/5至8/8至 KEN CAN by Ken Chan 中餐廳，凡有出示身分證的已婚男士，皆可免費享主廚特製港式艇仔炒帝皇蟹一份；彩雲軒則是提供已婚男士用餐享88折優惠，還可享有湯品升等雞汁鮑魚精力湯；雲月舫在晚餐時段則是贈送每位賓客南非鮑魚一份，晚餐及消夜時段消費並在FB打卡就送特調飲品一杯。

| 台北凱撒大飯店 |

▲台北凱撒王朝餐廳的父親節「鴨香寶」主廚精緻私房菜套餐。 圖：台北凱撒大飯店／提供

因應父親節，台北凱撒大飯店推餐飲、住宿雙優惠，王朝餐廳即日起至8/13推出爸味饗宴四人套餐5,200元+10%，及鴨香寶套餐共八道佳餚，建議四人享用，每套1,880元+10%，是一鴨四吃豐盛饗宴。即日起至8/31午、晚餐期間，每桌單點消費金額滿1,700元以上，即贈送主廚私房菜「私房味噌牛」一份，是隱藏版明星菜色。「饗愛爸爸」住房專案，即日起至8/31入住精緻雙人房，每晚只要5,288元起，依房型平日有機會升等至價值19,800元的站前套房，再贈台北凱撒20週年聯名零食組。

| 台南大員皇冠假日酒店 |

▲「豐收IPA精釀啤酒」將劍獅、夕陽、白鷺、安平古堡等安平之美濃縮在瓶身，每瓶原價280元，限時優惠買2送1。【 禁止酒駕；未滿十八歲禁止飲酒。】 圖：台南大員皇冠假日酒店／提供

即日起至8/31期間，到台南大員皇冠假日酒店元素餐廳享用「芒果季」料理，除贈送手抓海鮮之外，凡3人同行包含1位爸爸，加碼贈送1瓶首次亮相、創新研發的「豐收IPA精釀啤酒」，6人同行包含1位爸爸，加碼贈送2瓶，以此類推，適用於週五及週六晚餐時段、週六及週日午餐時段。煉瓦日式特色餐廳「鰻魚季」主題料理，凡4人同行包含1位爸爸，且點用2份套餐，贈送1瓶豐收IPA精釀啤酒，點用4份套餐，則贈送2瓶豐收IPA精釀啤酒，以此類推。彩豐樓中餐廳預訂包廂達基本消費贈送豐收IPA精釀啤酒，小包廂送2瓶、中包廂送3瓶、大包廂送5瓶；彩豐樓小吃區則是每桌4人起，包含1位爸爸用餐，享88折優惠；彩豐樓同步推出平日消費滿1,600元，再享LINE集點活動，凡LINE點數集滿6點免費送「蒜香脆皮雞乙隻」價值1,200元、集滿15點免費送「廣式片皮鴨乙隻」價值2,000元。

| 台北花園大酒店 |

▲台北花園大酒店花園 thai thai，享兩人以上同行88折優惠。 圖：台北花園大酒店／提供

8/4至8/8期間，凡於台北花園大酒店饗聚廚房、花園 thai thai 及 PRIME ONE 牛排館用餐消費，享兩人以上同行88折優惠，用餐消費金額滿3,000元，再加贈價值超過千元天成文旅橄欖精油洗髮沐浴凝露與蜂蜜蘆薈潤膚乳。

其中，提供經典泰饌的泰式餐酒館花園 thai thai，近期主打饗超值四人泰式合菜套餐，包括泰式椒麻雞沙拉、泰式燒烤牛、泰式鮮蝦綠咖哩等，共7道美饌及無限供應的泰國香米飯，優惠價2,799元+10%，加1元還可享有經典特色小菜、泰式奶茶及冰淇淋無限品嘗。

| 台北凱達大飯店 |

▲台北凱達大飯店百宴自助餐廳「英雄盛宴，爸氣食足」的8折優惠。 圖：台北凱達大飯店／提供

迎接八月充滿感恩的父親節，台北凱達大飯店百宴自助餐廳推出與「英雄盛宴，爸氣食足」優惠，凡8/5、8/6的午、晚餐時段，4人以上且與爸爸同行用餐，即可享8折優惠+10%服務費，趕快與爸爸相約，共渡溫馨佳節。

※ 溫馨提醒：禁止酒駕；飲酒過量，有害健康。

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