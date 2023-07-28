快訊

五億高中生殺人案有若干疑點 台中高分檢發回台中地檢重查

杜蘇芮減弱為中颱下限 氣象局下午5時30分解除海陸警

花蓮90年名店「戴記扁食」8月31日歇業！觀光客哀嘆少一味

交通費省起來！中彰「15家旅宿、7條免費接駁路線」即起開跑

旅奇傳媒／ 旅奇傳媒 TR Omnimedia
圖：參山處／提供
圖：參山處／提供

位於梨山的耶穌堂，為目前全台最高教堂，亦融入了泰雅風格裝飾。　圖：參山處／提供
位於梨山的耶穌堂，為目前全台最高教堂，亦融入了泰雅風格裝飾。　圖：參山處／提供

 【旅奇傳媒/編輯部報導】為提升疫後觀光國內外自由行旅客旅遊便利性，交通部觀光局補助小客車租賃業和旅宿業合作，以提供旅客在地接駁服務，其中，參山國家風景區管理處(參山處)首批核定中彰地區5家小客車租賃業者與15家旅宿業者合作，推出7條路線，免費接駁遊客從交通場站到旅宿地點。民眾到中彰旅遊，即可在高鐵烏日站、臺中火車站、彰化火車站、豐原火車站、朝馬轉運站等運輸站搭乘小客車，往返住宿地點，提升交通便利性。

▲彰化扇形車站是親子遊的熱門景點。　圖：參山處／提供
▲彰化扇形車站是親子遊的熱門景點。　圖：參山處／提供

遊客若想安排到中彰旅行，只要事先與首批核定的15家旅宿飯店業者預約，即可享有免費接駁服務，包括台中的梨山賓館、福壽山農場、惠來谷關溫泉會館、神木谷假期大飯店、日光溫泉會館、麒麟峰溫泉會館、屋頂上的天空、武陵賓館、富野渡假村、台中港酒店、東勢林場森林渡假會館等11家；彰化地區則有鹿遊人文民宿、二鹿行館、宮后文旅、天后民宿等4家。

▲彰化二水的花旗木步道每年3到4月是賞花期，與集集小火車同框照是著名美景。　圖：參山處／提供
▲彰化二水的花旗木步道每年3到4月是賞花期，與集集小火車同框照是著名美景。　圖：參山處／提供

參山處將持續提供小客車租賃業、旅宿業者申請新路線的「在地接駁服務」，藉由定時、定點、免費接駁，提升旅客往返運輸場站至住宿地點的便利性與易達性，以補足公共運輸場站至旅宿的「最後1哩路」。

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

谷關溫泉 觀光 民宿

延伸閱讀

女子騎機車出地下停車場遭違停貨車擋視線 小客車倒車碰撞機車倒地

影／小琉球就在杜蘇芮路徑上 罕見出現4天民宿零住房

球棒隊出沒？桃園男等紅燈撂球棒恫嚇 後車嚇到爆粗口

台中超級磁吸！淨遷入破2.2萬人 彰化人最愛來引熱議

相關新聞

交通費省起來！中彰「15家旅宿、7條免費接駁路線」即起開跑

【旅奇傳媒/編輯部報導】為提升疫後觀光國內外自由行旅客旅遊便利性，交通部觀光局補助小客車租賃業和旅宿業合作，以提供旅客在地接駁服務，其中，參山國家風景區管理處(參山處)首批核定中彰地區5家小客車租賃業

限時15天！國泰航空「14個航點最低7,889元起」　優惠飛香港、東南亞及澳洲

國泰航空祭出「香港免費機票」的超殺好康引發熱議，除了抽獎活動外，國泰航空也同步推出父親節獻禮，14個熱門航點優惠最低7,889元起，促銷自即日起至8/11，趕快把握機票優惠，帶爸爸出國FUN一夏！

逛到失心瘋！ 650坪全台最大「KHTOY絨毛玩偶旗艦館」 迪士尼、三麗鷗、卡娜赫拉「10大主題區」買不完拍不停

650坪、10大主題區！ 全台最大「KHTOY絨毛玩偶旗艦館」在嘉義 迪士尼、三麗鷗、卡娜赫拉買不完

拍到A380照片送「杜拜來回機票」！阿聯酋A380重返台灣

全世界最大客機「A380」又要重返台灣了！阿聯酋航空宣佈，旗下A380將於8月1日再度重新執飛台北－杜拜航線。為此，桃園...

爸爸專屬！限時8天遊樂園入園只要「88元」帶著孩子暑假放電去

再兩個禮拜就是8/8父親節了，想好要怎麼幫爸爸慶祝呢？「義大遊樂世界」搶先曝光父親節「爸爸愛一夏」優惠活動，從8/1到8/8共8天，爸爸入園只要88元，剛好可以帶著放暑假的小朋友來解悶放電，或是來趟孝親之旅、帶著老爸一起變年輕～

花蓮超夯打卡景點「鷺鷥咖啡」傳停業！雪雲城堡到年底

「縱谷平原裡的週末咖啡廳」鷺鷥咖啡以超夢幻的童話風格吸引遊客目光，也是花東縱谷綠帶上的熱門打卡點。業者昨於粉專無預警宣布...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦