交通費省起來！中彰「15家旅宿、7條免費接駁路線」即起開跑
【旅奇傳媒/編輯部報導】為提升疫後觀光國內外自由行旅客旅遊便利性，交通部觀光局補助小客車租賃業和旅宿業合作，以提供旅客在地接駁服務，其中，參山國家風景區管理處(參山處)首批核定中彰地區5家小客車租賃業者與15家旅宿業者合作，推出7條路線，免費接駁遊客從交通場站到旅宿地點。民眾到中彰旅遊，即可在高鐵烏日站、臺中火車站、彰化火車站、豐原火車站、朝馬轉運站等運輸站搭乘小客車，往返住宿地點，提升交通便利性。
遊客若想安排到中彰旅行，只要事先與首批核定的15家旅宿飯店業者預約，即可享有免費接駁服務，包括台中的梨山賓館、福壽山農場、惠來谷關溫泉會館、神木谷假期大飯店、日光溫泉會館、麒麟峰溫泉會館、屋頂上的天空、武陵賓館、富野渡假村、台中港酒店、東勢林場森林渡假會館等11家；彰化地區則有鹿遊人文民宿、二鹿行館、宮后文旅、天后民宿等4家。
參山處將持續提供小客車租賃業、旅宿業者申請新路線的「在地接駁服務」，藉由定時、定點、免費接駁，提升旅客往返運輸場站至住宿地點的便利性與易達性，以補足公共運輸場站至旅宿的「最後1哩路」。
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