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北投泡湯嚐美食！餐券優惠74折 夏日菜單驚艷登場

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圖：大地酒店／提供
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大地酒店在美食展現場將推出奇岩一號金牌料理「稻香大地牛」的限量加購。　圖：大地酒店／提供
大地酒店在美食展現場將推出奇岩一號金牌料理「稻香大地牛」的限量加購。　圖：大地酒店／提供

 【旅奇傳媒/編輯部報導】暑假非常適合全家出遊，入秋之後更是適合泡溫泉的季節，北投的大地酒店及北投麗禧溫泉酒店，分別推出線上美食展與夏季新菜單，讓熱愛到北投泡湯的遊客，也能在身心放鬆之餘有美好的味蕾饗宴。

【大地酒店】

一年一度的台灣美食展將於8/4至8/7在世貿一館展出，北投大地酒店提前於7/28起推出線上美食展，今年集結館內「喜歡西餐廳」、「月兒彎彎涮涮鍋」及「奇岩一號」三間餐廳，推出3款優惠商品，包括一套6張、售價7,890元的「料理東西軍」，可分次品味東、西方料理，不分平假日及午晚餐，每張平均只要1,315元，就可到「喜歡西餐廳」或「月兒彎彎涮涮鍋」品嘗價值1,738元的套餐。奇岩一號中餐廳更特別加碼，在2023年9月底前的平日使用料理東西軍券，每日限量提供奇岩一號中式套餐，餐點含括「藤椒老罈酸菜牛」、「川味乾鍋酒釀蝦」、「剁椒活鮮魚」等經典美饌。

▲「喜歡西餐廳」的雙人下午茶，也推出美食展優惠價。　圖：大地酒店／提供
▲「喜歡西餐廳」的雙人下午茶，也推出美食展優惠價。　圖：大地酒店／提供

「喜歡廳雙人下午茶券」則下殺74折，一套6張、售價7,680元。此外，「大地風呂一日遊」是泡湯加餐點的搭配，也是本次美食線上展的一大亮點，每張平均只要2,500元，內含1張大眾風呂券、單人兌換喜歡西餐廳午間或晚間1,580元+10%套餐一份；購買2張「風呂一日遊券」，則可兌換月兒彎彎價值約達4,000元的雙人套餐，再體驗原價2,500元的雙人獨立湯屋90分鐘。

▲「大地風呂一日遊」的兌換券，包括單人大眾風呂。　圖：大地酒店／提供
▲「大地風呂一日遊」的兌換券，包括單人大眾風呂。　圖：大地酒店／提供

除限時搶購上述的優惠餐券外，美食展現場推出奇岩一號金牌料理「稻香大地牛」壓陣，有機會用優惠價2,299元加購稻香大地牛券，每人最高限購2張。

【北投麗禧溫泉酒店】

▲主菜「西班牙Bellota橡子伊比利豬蓋肉黑蒜雞肉原汁」，特選Bellota伊比利豬以煎烤方式烹調。　圖：北投麗禧溫泉酒店／提供
▲主菜「西班牙Bellota橡子伊比利豬蓋肉黑蒜雞肉原汁」，特選Bellota伊比利豬以煎烤方式烹調。　圖：北投麗禧溫泉酒店／提供

即日起北投麗禧溫泉酒店於 C’est Bon 歐陸餐廳推出夏日菜單，由法國藍帶主廚李中煜 Peter Li 規劃設計，結合夏日當季食材，融入法式細膩烹調手法，午間套餐價格每套1,680元+10%起，晚間套餐每套2,280元+10%起。

▲主菜「羅西尼鴨肝澳洲M9和牛派松露馬德拉醬汁」包覆著菇泥增添香氣，在牛排與酥皮之間包裹一層皺葉甘藍，再淋上松露馬德拉醬汁。　圖：北投麗禧溫泉酒店／提供
▲主菜「羅西尼鴨肝澳洲M9和牛派松露馬德拉醬汁」包覆著菇泥增添香氣，在牛排與酥皮之間包裹一層皺葉甘藍，再淋上松露馬德拉醬汁。　圖：北投麗禧溫泉酒店／提供

本次 C’est Bon 歐陸餐廳推出的夏日菜單，包括生食、炙燒及川燙的水果玉米開胃小品，前菜「胭脂蝦/絲綢乳酪/小黃瓜/麝香葡萄」，湯品「北海道干貝/防風草/黑松露/牛肝菌湯」。主菜特別推薦「西班牙 Bellota 橡子伊比利豬蓋肉/黑蒜/雞肉原汁」，特選西班牙100%純食用橡木果實的 Bellota 伊比利豬上蓋肉，以煎烤方式烹調，搭配烤過的雞皮，口感鮮脆不油膩，呈現伊比利豬不同風味。或可選擇「羅西尼鴨肝澳洲M9和牛派/松露馬德拉醬汁」，靈感源於法國經典菜色羅西尼牛排。

▲「法式焦糖布丁青蘋果茉莉花茶70%黑巧克力」底部選用來自彰化花壇的茉莉花茶加上青蘋果及西谷米製成的冷湯，口感獨特。　圖：北投麗禧溫泉酒店／提供
▲「法式焦糖布丁青蘋果茉莉花茶70%黑巧克力」底部選用來自彰化花壇的茉莉花茶加上青蘋果及西谷米製成的冷湯，口感獨特。　圖：北投麗禧溫泉酒店／提供

不可錯過的還有本季菜單的夏日甜點，巧妙融合台灣特色食材與法式甜品，包括以傳統鳳梨酥為概念設計的「新鮮鳳梨酥/水牛莫札瑞拉/日本柚子/芝麻葉」，以及援引夏日印象製作而成的「法式焦糖布丁/青蘋果/茉莉花茶/70%黑巧克力」，豐富的口感層次，打造創新的味覺體驗。

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北投大地酒店 伊比利豬 溫泉

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