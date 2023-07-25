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國內旅遊最夯！Honda All-New CR-V帶你去搭熱氣球！

撰文／ 聯合線上／鐘正芳

圖／Honda Taiwan 提供
圖／Honda Taiwan 提供

暑假剩一個月，在出國潮爆發的同時，國內也有很多精彩可期的景點一點也不遜色於國外，例如：臺灣國際熱氣球嘉年華為期60天的展期，除了吸睛的造型熱氣球外，無人機X光雕音樂會更是每個週末的重頭戲，被譽為全台唯一人生必看的「無人機群飛VS熱氣球光雕音樂會」，自開幕光雕音樂會以700架次進行展演後，網路討論聲不斷。

2023臺灣國際熱氣球嘉年華
日期：6/30～8/28
時間：05：30～07：30、17：00～19：00
地點：台東縣鹿野鄉高台路46號(鹿野高台)
網址：https://balloontaiwan.taitung.gov.tw/zh-tw

如自駕開車前往，最好的行車伴侶莫過於休旅車了，除了可以滿載家人及必備用品，休旅車的性能與設計，非常適合城市與郊區，更能在旅途中，體驗極致舒適與智慧生活的樂趣。

圖／Honda Taiwan 提供
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銷售常勝軍的Honda CR-V全新大改款即將上市，將以質感美學再進化之姿，塑造「完備安全科技」、「優雅質感座艙」、「跨級距百變空間」、「強悍動力性能」四大絕對優勢，樹立SUV領航新典範。全車系搭載全新進化Honda SENSING智慧安全主動防護系統與10具SRS輔助氣囊，並首次導入Honda CONNECT先進智慧聯網系統(S / Prestige)，外觀以動感大器設計語彙，塑造嶄新風貌，車室佈局秉持MM思想(Man Maximum Machine Minimum)設計理念，打造跨級距百變空間及質感內裝，最高等級Prestige車型更擁有「MVCS環景影像輔助系統」、「BOSE高級音響系統 附12具揚聲器(含重低音)」、「全景式電動天窗」、「10.2吋道路環境虛擬實境顯示的彩色液晶儀表」等先進科技配備，帶給駕乘者優雅從容與科技便利兼具的非凡體驗。

圖／Honda Taiwan 提供
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在繁忙的日子裡，也別忘了替自己保留一段時光。All New CR-V舉辦放風之旅社群活動，只要猜出影片中的影像及聲音是哪裡，於FB留言填答，並完成預約試乘，即抽熱氣球雙人體驗乘坐！ 前1,000名車主，再享專屬入主禮多功能露營燈乙個。

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