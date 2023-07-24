敲碗成功！高雄海洋派對「AR實境秀」活動延長２個月　一招召喚高雄熊陪你玩

高雄變身觀光城！近期洗版個大社群的「海洋派對．高雄聯萌」吸引廣大人潮湧進高雄流行音樂中心，就為搶拍超可愛的人氣「胖鯊魚鯊西米」、「蜜柑站長」及「貓貓蟲咖波」。而今年海洋派對的另一亮點「AR實境秀」也收到不少人敲碗，活動成功延長2個月，這次千萬別錯過！

圖／高雄海味地圖-高雄市政府海洋局粉絲頁

圖／文化高雄-高雄市政府文化局

高雄海洋派對好評不斷，除了胖鯊魚鯊西米、蜜柑站長及貓貓蟲咖波等聯萌必拍外，「AR實境秀」也成功好評延長2個月，一路展至9/30，只要手機掃描QR code，就能召喚高雄熊、海洋生物陪你玩高雄，好玩又有趣！值得一提的是，QR code告示牌在愛河灣水樂園到鯨魚堤岸周邊、大港倉10服務台、高流高低塔服務台、駁二大勇服務台均有提供，如有疑問可再洽詢現場工作人員。

圖／高雄海味地圖-高雄市政府海洋局粉絲頁

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此外，還有「PEANUTS史努比快閃店」在高雄駁二特區內的「大港倉8」登場，多款可愛周邊、扭蛋公仔統統有，也有三隻大型充氣公仔可以免費拍到飽，期間限定至9/2，史努比控們記得先去打卡囉！

圖／高雄海味地圖-高雄市政府海洋局粉絲頁

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