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台灣好行10款套票即起開賣 東北角網美景點盡收眼底

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善用台灣好行的套裝行程，享受東北角暨宜蘭海岸的美景。　圖：東北角風管處（趙建生攝）／提供
善用台灣好行的套裝行程，享受東北角暨宜蘭海岸的美景。　圖：東北角風管處（趙建生攝）／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】台灣好行讓人輕鬆出遊，省去自駕的疲勞，盡享海岸的風光明媚。交通部觀光局東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處（東北角風管處）推動台灣好行路線，包含「黃金福隆線」、「宜蘭東北角海岸線」、「壯圍沙丘線」等3條路線，串聯整個東北角暨宜蘭海岸地區的交通網絡，以及各區域的熱門景點出入要道。

為讓遊客體驗東北角山海魅力及鼓勵搭乘大眾交通工作，並推出「新北宜蘭雙線玩透透」10款優惠套票，從九份、福隆、外澳龜山島及壯圍，有美食、住宿及特色體驗等不同組合旅遊套票，讓國內外旅客不論平、假日皆能搭乘台灣好行輕鬆出遊，探索東北角之美。

▲「壯圍沙丘線」可遊歷壯圍沙丘生態園區。　圖：東北角風管處（趙建生攝）／提供
▲「壯圍沙丘線」可遊歷壯圍沙丘生態園區。　圖：東北角風管處（趙建生攝）／提供

東北角台灣好行有「黃金福隆線」、「宜蘭東北角海岸線」、「壯圍沙丘線」等3條路線，沿途行經包含九份到福隆、卯澳馬崗、石城、大里、外澳、壯圍等特色景點，今年推出「新北宜蘭雙線玩透透」10款優惠套票，凡購買3條路線任一套票，即可享有2條路線公車1日無限搭乘體驗券，可藉此暢遊東北角熱門景點。

▲10款優套票提供多元旅遊體驗，包括遊客喜愛的自行車路線。　圖：東北角風管處／提供
▲10款優套票提供多元旅遊體驗，包括遊客喜愛的自行車路線。　圖：東北角風管處／提供

此外，10款優套票涵蓋的旅遊體驗相當多元，不僅有每年熱銷的福隆沙雕及自行車，還有外澳衝浪教學體驗，以及全新開幕、坐擁無敵山海美景的峭壁小屋（九號咖啡石城館）下午茶，今年更加碼推出龜山島繞島與登島行程，可從海面上欣賞龜山島壯闊的地質景觀、牛奶海的海水色澤，更能感受島上豐富的自然生態與歷史文化。

▲10款優套票路線可經過全新開幕的九號咖啡石城館。　圖：東北角風管處／提供
▲10款優套票路線可經過全新開幕的九號咖啡石城館。　圖：東北角風管處／提供

旅客購買「東北角台灣好行套票」，除了可省去開車的心力、規劃行程的麻煩，各路線亦有配合的優惠店家，提供商品、餐飲等消費折扣，凡搭乘東北角台灣好行至商家消費時，只要出示好行票券即可享有優惠，輕鬆出遊還能省荷包。

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