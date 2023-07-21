是男的都怕！ 新莊最狂路邊告示牌「蛋蛋＋剪刀」 網讚：簡潔有力

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聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／翻攝「路上觀察學院」臉書
圖／翻攝「路上觀察學院」臉書

什麼告示牌讓人看一眼就秒懂！ 曾出現在國外知名YouTuber「PewDiePie」頻道中當作「封面圖」特色告示牌，最近有網友將它拍攝放上臉書社團，貼文一出來就引起網友紛紛討論：「怕爆」、「有一種蛋蛋的哀傷感」。

有網友透過臉書社團「路上觀察學院」貼出一張有趣的照片，畫面中看見位於變電箱旁邊的圍牆上，貼了一張人形圖示禁止隨意便溺，下方再加上兩顆蛋、一把剪刀，簡單幾個圖形，就瞬間令人心生膽怯，這是位在新北市新莊區西盛里的「禁止隨地解放」告示牌。

圖／翻攝「路上觀察學院」臉書
圖／翻攝「路上觀察學院」臉書

貼文一出不到24小時，即有超過2萬網友點讚和討論，大多一致認同一看告示牌就警惕的作用，網友們紛紛留言「簡潔有力，怕爆」、「有一種蛋蛋的哀傷感」、「天有不測風雲，人有蛋戲禍福」、「里長太有創意了」、「剪掉單位出現了」、「再隨地亂尿啊！等一下給你展示閹割術」。

圖／翻攝Youtuber「「PewDiePie」」
圖／翻攝Youtuber「「PewDiePie」

國外知名YouTuber「PewDiePie」曾在影片中談論來自世界各地獨特有趣的告示牌設計，其中西盛里「禁止隨地解放」告示牌，就被他當作「封面圖」。而根據《三立新聞網》報導，西盛里里長曾針對告示牌說明，因該位置經常有男子前往解放，導致現場充斥難聞尿騷味，進而特別設立告示牌，以改善隨意便溺的情況。

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