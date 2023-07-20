省10倍旅費！ 達人傳授「出國便宜機票」入手妙招必收藏

民眾紛紛搶出國，除了後疫情時代就搶先機入手機票的人，有嚐到甜頭，眼下出國機票費用逐漸攀升，想要「聰明買便宜機票」就變得更有學問了，對此，有國外旅遊達人分享幾招買到便宜機票的方法，小小幾個技巧不藏私和網友分享。

國外TikTok創作者艾比（Abbie），日前在TikTok平台上分享了幾招能夠買到便宜機票的方法，擁有近4萬粉絲，環遊世界已超過40國家的她，熱愛旅遊更持續分享生活支巧，近期分享的一支影片，表示這些方法是讓她省下了10倍旅費的買機票妙招。

圖／翻攝tiktok@abbietravelin

首先，機票選在星期二出發通常會比較便宜、不要選在週五或週日飛、在網路上購買機票時，多利用網頁無痕模式或轉換VPN地區，來購買機票，有機會能買到比預設國家位置更便宜的價位，另外，她建議購買機票時不要直接選擇旅程目的地，將旅程目的地設定為「任何地方」，有機會從中找出較便宜的機票。最後，如果安程時間允許，盡可能提早1至3個月，搜尋購買機票，有較高機率可以買到便宜機票！

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