聯合航空增班了！台北－舊金山直飛航班10／30起改為每天2班

目前每日執飛一班台北–舊金山直飛航班的聯合航空（UAL），今(19)日宣佈，預計自 2023 年 10 月 30 日起將台北-舊金山的每日直飛航班增加為每週 14 個班次（東行），待主管機關核准後執飛。新增服務將為台北的旅客提供更多飛往舊金山的航班選擇，並透過聯合航空的舊金山樞紐機場方便銜接至美國本土、加拿大和拉丁美洲等各大城市。

聯合航空大中華區、韓國及東南亞區域銷售董事戴亞斯（Walter Dias）表示，作為唯一在台灣服務旅客的美籍航空公司，很高興能夠在即將推出的冬季航班中，將目前台北直飛舊金山的每日班次增加一倍至每日兩班。搭配全新的下午台北起飛、以及晚間舊金山起飛時段，聯合航空每日兩班的台北-舊金山服務將提供台北旅客更多飛往舊金山的航班選擇，並透過聯合航空位於舊金山的樞紐機場銜接美國本土、加拿大和拉丁美洲等 70 多個目的地。

聯合航空北極星商務艙（United Polaris）；圖片／聯合航空提供

聯合航空全新台北-舊金山航班航班時間增多 提供旅客行程安排選擇

自 2023 年 10 月 30 日起，新增的台北出發航班 UA852 將在每日中午過後1:10自台北起飛，並於當日上午8:25抵達舊金山。回程航班 UA853 將在舊金山當地時間 10 月 29 日午夜前11:25首航，並於出發地日期的兩日後清晨時間5:45抵達台北，此時間表適用於多數的冬季航班。新增加航班時間帶，提供給商務客、休閒旅客更多的行程安排搭配。

全新航線將由波音 777-200ER 廣體機型執飛，該機型配有 50 席 北極星商務艙（United Polaris）座位、24 席豪華經濟艙座位及 202席聯合經濟艙座位。

聯合航空舊金山機場的北極星商務艙貴賓室；圖片／聯合航空提供

聯合航空舊金山樞紐機場每日將旅客送往全球超過100個目的地

舊金山是聯合航空在美國西岸最大的樞紐機場，也是通往亞太地區的門戶。聯合航空每天有逾 200 個航班從舊金山國際機場起飛，將旅客送往全球超過 100 個目的地，以最具國際化的服務往返於 31 個國際城市。今年冬季，該樞紐機場將提供飛往 15 個亞太地區目的地的直飛航班，包括馬尼拉（菲律賓）、奧克蘭和基督城（紐西蘭）、布里斯本、墨爾本和雪梨（澳洲）、東京羽田、東京成田和大阪（日本）、首爾仁川（韓國）、大溪地巴比提、新加坡、上海、香港以及台北。

往返台北（TPE）和舊金山（SFO）預計冬季班表

冬季聯合航空運量將成跨太平洋區最大航空公司

聯合航空今日同時宣佈了往返馬尼拉-舊金山、往返東京成田-洛杉磯，以及往返香港-洛杉磯的全新每日航班服務。因此，在即將到來的冬季，聯合航空從美國本土出發的跨太平洋航線運量將比其他主要美籍競爭對手總和多出 50%。

聯合航空的美國樞紐機場位於芝加哥、丹佛、休士頓、洛杉磯、紐約／紐華克、舊金山和華盛頓特區，並具備北美航空公司中最密集的全球航線網，以可售座位哩程數計算，聯合航空現已成為全球最大的航空公司。

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撰文／方雯玲

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