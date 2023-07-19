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免費去韓國！濟州航空超殺「免費機票」直接領，符合２條件再玩一趟不用錢

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／波音提供、濟州航空粉絲頁
圖／波音提供、濟州航空粉絲頁

免費韓國機票快領！濟州航空推出超狂好康「免費機票」，只要符合兩項條件即有資格獲取「台灣－韓國」來回機票，滿足條件的朋友記得參加活動，免費送你去韓國再玩一趟！

圖／波音提供
圖／波音提供

濟州航空自即日起至8/31祭出「免費機票」的超殺好康，凡為居住在台灣的濟州航空會員，並於2023/1/1至2023/7/31內搭乘濟州航空台韓往返航線一次以上者，在活動頁面點擊「參加活動」，即贈「台灣－韓國」來回機票，好康將依活動參加的先後順序發放，每人限領一次。

免費機票領取截止日預計為9/30前，並將透過電子郵件發送通知，免費機票搭乘期間自領取日起至2024/5/31（部分旺季期間不可使用），使用方法及活動詳情可至濟州航空活動頁面查詢。

麻浦大橋、駱山公園。圖／濟州航空粉絲頁
麻浦大橋、駱山公園。圖／濟州航空粉絲頁

濟州航空｜Visit Korea Again 免費機票贈送活動

活動期間：2023/7/19～2023/8/31

活動內容：凡為居住在台灣的濟州航空外國會員(非韓國國籍者)，並於2023/1/1至2023/7/31期間內搭乘濟州航空台韓往返航線一次以上者，至活動頁面點擊「參與活動」，符合條件即贈濟州航空「台灣－韓國」來回機票（每人限一張）

搭乘期間：領取日～2024/5/31（部分旺季不可使用：2023/9/27-2023/10/9、2024/2/8-2024/2/16、2024/4/3-2024/4/8）

備註：機票不包含燃油附加費、機場設施使用費等其他稅金項目

圖／濟州航空粉絲頁
圖／濟州航空粉絲頁

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