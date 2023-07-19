暑假殺時間精選！「5大必遊展覽」看卡娜赫拉變身法老王遇上真．法老王　還有穿雪衣與恐龍近距離互動

珍貴的暑假已經過了3個禮拜了，還是每天待在家裡，或是爸媽不知道該帶小朋友去哪玩嗎？這回整理幾個必去、必玩的展覽讓大家規畫剩下的暑假行程，一起來看看！

圖／迪士尼動畫展官網

迪士尼動畫展

想必大家在過去這幾個月中，不管是日常用品、食品、小家電，一直看到迪士尼的角色們出現吧？沒錯，今年剛好是迪士尼的100歲生日！從米奇米妮到白雪公主、愛麗絲夢遊仙境、101忠狗、美女與野獸，這些角色如何誕生陪著大家，都能在這個展覽中看得到；不只展出華特迪士尼動畫工作室中的上百件珍貴手稿，看到動畫師一開始是如何讓普通的圖書紙有了生命、進一步讓角色們動起來的過程，再一次愛上你心中最經典的那部迪士尼動畫吧！

日期：6/21～10/11

時間：10：00～18：00，最晚入場時間17：30

地點：中正紀念堂1展廳，臺北市中正區中山南路21號

票價：全票420元、優惠票390元、愛心票210元

圖／KHAM 玩展覽臉書

侏羅紀 X 恐龍雪世界

熱爆的高雄結冰了？這個夏天「侏羅紀 X 恐龍雪世界」抵達港都了！搭乘雪地車、冰磚車，來一場雪地考古，看到許多不一樣的恐龍：7米高的暴龍、翼龍的家、厚鼻龍、冰冠龍、似提姆龍、傷齒龍，看這些恐龍是怎麼在冰天雪地的環境中生活，陪著大小朋友們過個「涼爽的暑假」！要提醒大家的是，展場內溫度較低，要記得帶厚外套，以免感冒了！現場也有衣服可以租借。7/26(三)還有「寵物限定日」，可以帶家中的毛小孩跟恐龍們互動，大家別錯過難得的畫面囉！

日期：6/14～10/10

時間：10：00～17：00，最晚入場時間16：30，閉館前30分鐘停止售票、入場

地點：駁二藝術特區P2倉庫，高雄市鹽埕區大勇路1號

票價：單人票480元、優惠票450元、愛心票240元

圖／KHAM 玩展覽臉書

圖坦卡門：出土百年紀念特展

暑假出國機票好貴啊…現在竟然可以一秒到埃及！除了迪士尼工作室邁入100周年外，其實神祕的埃及法老王-圖坦卡門的墓，今年也出土100年了，一直蘊藏許多謎題的墓穴，現在搬到國立臺灣科學教育館

，沒有神祕的詛咒隨身，可以舒舒服服吹著冷氣，看著木乃伊及當年完好的陵墓狀態，還有大量價值連城的寶藏，都以大型投影方式讓人身處其中，對埃及古文明著迷的粉絲們，來體驗新的展覽模式，進入歷史上最神祕的古埃及文明裡吧！

圖坦卡門：出土百年紀念特展

日期：6/27～9/3

時間：平日10：00～17：00 暑假及假日10：00～18：00

地點：國立臺灣科學教育館7樓南側，台北市士林區士商路189號

票價：單人票480元、優惠票450元、愛心票240元

※此為大型投影體驗展，現場無真實古物

圖／KHAM 玩展覽臉書

卡娜赫拉的小動物 荒唐世界博物館

「卡娜赫拉的小動物」20周年囉！繼2020年來台展出後，睽違3年再度來台，這回的展覽內容搶先日本登陸台灣，是全球首站！看到粉紅兔兔與P助一起走入名畫裡耍萌，帶大家用不同角度欣賞藝術品；更趴趴走到世界各地，與復活島上的摩艾像、埃及法老王等等經典文物、文化們蹦出新火；最後在開運神社裡互動式抽籤，看今年下半年運勢如何；還有別忘了跟粉紅兔兔、P助來一場攝影派對，把滿滿可愛的照片和記憶帶回家！喜歡卡娜赫拉與小動物們的人絕對要來一趟！

日期：6/21～9/10

時間：10：00～18：00，閉館前30分鐘停止售票、入場

地點：華山文創園區 東2C/D館，台北市中正區八德路一段1號

票價：單人票400元、優惠票360元、愛心票200元

圖／水豚君台灣官方粉絲團 ( カピバラさん Kapibara San )

水豚君的動物樂園

軟萌可愛的水豚君家族也抵達華山文創園區了！帶來了全台首度曝光新絨毛玩偶、水豚君氣球，最棒的是可以免費入場，裡頭還有甜點跟夏天一定要吃的冰淇淋！以及日本直送的「零食抓抓機」、水豚君造型的鳳梨酥手做課程可以預約體驗，歡迎大家來和水豚君及朋友一同玩耍、慵懶過暑假吧～

日期：6/17～9/10

時間：11：00～18：00

地點：華山文創園區 東2B館，台北市中正區八德路一段1號

※免費入場

延伸閱讀：

．夜訪水族館更Chill！Xpark加碼推「星光限定場」，必拍「2.5公尺吹流、竹燈隧道」

．最萌暑假在高雄！ 可愛「貓貓蟲咖波」現身 攜手「鯊西米、蜜柑站長」3大LINE貼圖IP聯萌登場