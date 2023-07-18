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火紅色花海綻放！「仙丹花」雙北河濱整排看得到
揮別炎炎夏日，踏入仙丹花季的繽紛世界！即日起至11月下旬，仙丹花盛開了，將為雙北市增添一場熱情奔放的花海盛宴。這片火紅的花海宛如繡球般絢麗，只需搭乘公車便可輕鬆抵達賞花點，非常方便，一定要親睹花彩。
仙丹花位於三重淡水河畔河濱自行車道，火紅色的花朵一片片壯麗景緻令人驚豔，尤其可以在傍晚時刻，不論散步還是自行車，搭配欣賞日落的美景，微風感受花海的明媚，很舒服。
新北市高灘處表示仙丹花對炎熱的氣候久耐，因此，全日照反而花更加茂盛，預期花期可以到十一月，所以夏季和秋季盛開可以期待一下，該花又被稱作「紅繡球」有種高貴優雅感。
欲前往欣賞三重淡水河畔河濱自行車道的仙丹花，可參考以下導航方式：
1. 導航至三重區的「淡水河畔停車場」，然後步行800公尺北行至重陽橋下的河岸步道。
2. 或導航至三重區的「忠孝橋下高灘地停車場」，然後步行約600公尺北行至福德陸橋籃球場旁。
準備好迎接仙丹花的繽紛世界了吧，快來一探這場盛大的花海盛宴吧！
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