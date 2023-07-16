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拍爆新造景！華泰名品城吹美式復古風，穿越時空置身50年代美國社區

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／GLORIA OUTLETS 華泰名品城粉絲頁
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打卡全新美式復古景點！GLORIA OUTLETS 華泰名品城自六月底起換上新裝，全新三期藝術裝置以「美式復古」為主題，打造復古鮮明的場景，拍起來就像置身美國電影中。此外，除了裝置好拍外，園區內的各大國際精品、休閒品牌全面2折起，拍照、逛街、吃喝一次滿足。

圖／GLORIA OUTLETS 華泰名品城粉絲頁
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圖／GLORIA OUTLETS 華泰名品城粉絲頁
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洗版IG景點在華泰！華泰名品城換新裝，全新美式復古風，讓你秒飛美國，宛如置身復古電影情境中。本期全新造景「Gloria Warehouse」及「Gloria Garage」的每個角落都充滿復古氛圍，隨興抓拍都好看。而「Gloria Warehouse」場景更適合拍MV，不用特效濾鏡也超吸睛，怎麼拍都是質感大片！值得一提的是，如有舞蹈拍攝需求，記得先行申請喔！詳見華泰名品城粉絲頁

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圖／GLORIA OUTLETS 華泰名品城粉絲頁
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此外，園區內同步進行「全面2折起」的促銷活動，各大國際精品、運動、休閒品牌統統有，讓你不僅拍好拍滿，還能邊吃邊逛享優惠。

圖／GLORIA OUTLETS 華泰名品城粉絲頁
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