「藍皮解憂號」今夏限定夜行列車 發光車廂帶你摘星、金崙體驗浪花蟹．原民餐

今夏搭「藍皮解憂號」來點不一樣的！雄獅集團經營的「藍皮解憂號」，今年奪得德國IF設計大獎殊榮「服務體驗設計獎」，延續服務與創新的精神，夏季特別策展夜行列車，整個藍皮解憂號車廂，變身燈之展場，宛如霓虹夜店場景，無論晴雨車廂內都有「星星」可摘，夜間涼風徐徐吹來，海浪潮聲更迷人，比擬白天搭乘又是另一種風情，同時在金崙與部落合作，旅客將可體驗限定版的浪花蟹捕撈體驗、經典圍舞，享用部落主廚嚴選限定原民風味餐餐盒，還加碼贈送全家霜淇淋，以及準備一份夜行專屬紀念禮品，今夏讓我們搭上南方的夜行列車，追尋微風的解憂處方吧！

「藍皮解憂號」夜行列車，整個藍皮解憂號車廂，變身燈之展場，還安排限定版的金崙導覽行程與主廚特製原民餐餐盒；圖片／雄獅旅遊提供

雄獅旅遊表示，夏季推出夜行列車，受到旅客的歡迎，目前還有8/18、8/31、9/15三個限定趟次，必搭的五大原因包括：夜晚寧靜無雜的海浪聲；夜間夏季解涼的大自然冷氣，讓人暑氣全消；藍皮穿越中央山脈的35個隧道，漆黑的時光反轉成夢幻摘星的時刻；南迴山海美景觸手可及；供應此夜行版限定的部落主廚嚴選餐盒，想要體驗不一樣的藍皮解憂號，要趁早把握機會。

「藍皮解憂號」夜行列車策展，飄逸的簾幕捕捉風的姿態，車窗外眺望是寧靜的夜海；圖片／雄獅旅遊提供

藍皮車廂的策展，將南方的星光裝進列車、飄逸的簾幕捕捉風的姿態、宛如夜店的新潮螢光色調進駐，當窗外微風輕吻，車窗外眺望是寧靜的夜海。

「藍皮解憂號」夜行列車，在火車穿越重重隧道時，將帶著遊客來體驗「夢幻摘星」；圖片／雄獅旅遊提供

夜行車廂由工作人員精心佈展，將燈光（比擬為星光）裝進列車內，隨著晃動的手把，好像一明一滅的星星，在火車穿越重重隧道時，將帶著遊客來體驗「夢幻摘星」。此夜行專屬紀念禮品就是摘星盒，體驗完後還可以把它帶回家當紀念品！

金崙導覽行程，安排部落族人來擔任導覽，當地極具特色的浪花蟹捕撈體驗；圖片／雄獅旅遊提供

夜行列車從傍晚時分出發，在金崙有70分鐘導覽行程，精心安排金崙溪流域的部落族人來擔任導覽，走訪充滿部落圖騰的幽暗隧道的「金崙隧道秘境」，當地極具特色的浪花蟹捕撈體驗介紹，體驗當地特有的解憂方式以及傳統不敗的經典圍舞，加深對在地部落文化生活的認識，還可以在有著最美日出海霞的金崙海灘，享受美景。

「藍皮解憂號」供應金崙部落主廚特製的原民風味餐餐盒，把部落香料、小農作物與原住民傳統食材結合；圖片／雄獅旅遊提供

金崙部落主廚特製的原民風味餐餐盒，特別選用在地食材、保留食物原型，從主菜、配料到米飯，都頗為講究，把部落香料、小農作物與原住民傳統食材結合，口味健康精緻、配色鮮豔美麗，其中的阿粺，是以小米為主食材的原住民傳統美食，通常只有在歲時祭、族人結婚或豐收慶典時才有機會吃到並為彼此送上祝福；烤肉為部落日常美食，豬肉只用鹽巴醃抹，再以人工柴火燻烤，自然簡單的調味，品嚐自然的鮮甜味。

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撰文／方雯玲

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