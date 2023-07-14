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2023台北國際夏季旅展 搭乘飛天小火車 暢遊屏東一整夏

聯合新聞網／ 台北訊
台北國際夏季旅展屏東館開幕，屏東縣政府交旅處處長黃國維與屏東參展廠商合影。圖／屏東縣政府提供
台北國際夏季旅展屏東館開幕，屏東縣政府交旅處處長黃國維與屏東參展廠商合影。圖／屏東縣政府提供

2023台北國際夏季旅展自今(14)日起一連4天在台北世貿一館隆重舉辦，在眾多攤位中，今年屏東館(攤位號碼: B809)主題造型以「飛天火車公園」為主題，立體火車造型讓全場充滿可愛童趣，繽紛多彩的馬卡龍配色，讓屏東館在本次旅展中成為大家注目的焦點！

屏東縣政府自推出一鄉鎮一公園政策以來，至今陸續完成了超過33座主題公園，每一座公園都具有展現該鄉鎮特色主題外，公園內更提供豐富的遊具讓小朋友盡情遊玩放電，同時也設計適合年長者的健身設施，讓大小朋友都能在屏東縣各地的公園內享受歡樂的親子時光。本次屏東館藉由「飛天火車公園」主題，期待吸引更多民眾親自前往屏東遊玩體驗。

屏東縣政府交旅處處長黃國維（左），台北國際夏季旅展屏東館開幕致詞。圖／屏東縣政府提供
屏東縣政府交旅處處長黃國維（左），台北國際夏季旅展屏東館開幕致詞。圖／屏東縣政府提供

今年在台北國際夏季旅展中，屏東縣政府也特別邀請在地優質觀光產業業者一同共襄盛舉，參展業者包括屏東縣觀光協會、屏東縣觀光創生聯盟、大鵬灣觀光產業聯盟、屏東縣恆春半島觀光產業聯盟、屏東民宿協會、屏東縣休閒農業處，帶來屏東特色美食及旅宿遊程等，讓參觀民眾在屏東館內食宿遊購一次滿足。縣府交通旅遊處表示，在活動期間內參與館內活動，還有機會將限量的環保杯袋、環保餐具、寶貝放電小禮包等多項精美獎品帶回家！同時，也規劃獨具屏東特色的舞台互動遊戲，讓民眾享受遊戲的過程更加認識屏東！

此外，縣府今年自7/14到8/27特別推出「屏東夏日狂歡祭」，有大型遊樂設施、水樂園、氣墊溜滑梯、設計賣店；假日還有文創市集、劇團表演以及狂歡演唱會，免費讓大家從白天玩到黑夜，絕對會讓大家開心一整個夏天! 另外，特別將主題內容帶入遊程當中，透過騎乘腳踏車旅遊來感受養生之旅，七、八月將推出一日遊及二日套票小旅行，同時辦理環境減塑、DIY手做課程，以及前進社區體驗特色風味餐及精彩導覽，歡迎大家一起來體驗屏東熱情又有趣的深度旅遊唷!

歡迎持續關注鎖定屏東最新旅遊資訊，體驗屏東四季不同風貌，讓您怎麼玩都玩不膩! 相關活動訊息請上「屏東旅遊網」（https://i-pingtung.com/）及「屏東go好玩」臉書（https://www.facebook.com/PINGTUNGTRIP/）查詢，並歡迎下載「屏東go好玩」APP掌握第一手活動訊息。

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