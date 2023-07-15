不怕曬！盛夏旅展隨時逛0時差 線上線下開跑 韓國最低13900起

浪漫的小樽四季皆美，旅展期間報名享超優惠價。 圖：喜鴻假期／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】隨著高溫襲來，心情也跟著鬱悶嗎？別憂鬱，一年一度的夏季旅展將在本週五（7/14～7/17）登場，出國計畫先準備起來，開心出遊心情跟著變好，如果荷包還能省，更是好上加好！小資族們怕曬黑、流汗，先來逛線上旅展，同步享有出團減價折扣，24小時在線，想哪時候逛都可以。

▲賞楓不可錯過北海道，中島公園也是賞楓名景之一。 圖：喜鴻假期／提供

線上旅展 隨時可逛0時差

炎炎夏日，想出門搶便宜又沒動力？喜鴻假期今年同步推出線上旅展，即日起至7/21只要上官網（https://bit.ly/43C0e4p），不用出門，也可提早預定心動旅程，還享優惠價格！以國人最喜愛的日韓為例，日本北海道嚴選賞楓十景，旅展最低31800起，暢遊支笏湖、見晴公園、大沼、小沼公園、豐平峽溪谷、中島公園等超美賞楓地點，另外還有北海道必體驗的小樽浪漫街道、餵熊體驗體驗等豐富行程任君挑選。同為賞楓熱門景點的韓國行程最低降至14900起，也有許多絕美賞楓點，哈韓的旅客們絕不能錯過。

門市旅展好舒服 還有咖啡香

想要直接諮詢，但不想到旅展人擠人的朋友們也別擔心，喜鴻假期『咖啡．候機室』中同樣舉辦門市旅展，現場限量促銷，還有早鳥優惠與破盤價遊程，團體體遊享第二人省3000元、早鳥最高折1萬元；北中南皆有門市（https://bit.ly/3XNm6br），展覽期間更準備了好康來店禮，數量有限，送完為止，門市旅展於7/14至7/17熱情展開。

▲走遍大城小鎮，換個體驗來趟地中海奢華郵輪之旅。 圖：喜鴻假期／提供

夏季旅展 相約世貿一館

這次盛夏最大旅展-台北夏季旅展，將在7/14至7/17於台北世貿一館盛大開展，喜鴻假期也準備豐富旅遊行程及優惠供大家選擇 ，像是超划算暑期清倉，韓國團只要13900起，行程內容包含樂天世界、京仁運河遊船、韓國水上威尼斯、益善洞韓屋村等超熱門景點，另外還有米其林推薦美食，暑期最後一波下殺要搶要快！

▲義大利必訪景點之一～龐貝古城。 圖：喜鴻假期／提供

想挑戰多天數遊程，來試試看搭乘遊輪享受奢華體驗，整個海上都是專屬度假皇宮！一卡皮箱上船，就能從白天玩到黑夜，在遊輪中還可以享受到各種奢華的海上饗宴、豐富的娛樂設施，讓你邊玩邊進行跳島輕旅行。若想要更加體驗異國風情的旅行，喜鴻假期也推出了地中海奢華遊輪之旅14日，除了參觀龐貝古城外，也可以在地中海上體驗壯麗日出、浪漫夕陽，搶優惠價格，記得7/14至7/17到世貿一館D230攤位。

▲一起看極光！夏季旅展期間報名極光行程，第二人最高省10000。 圖：喜鴻假期／提供

旅展優惠看過來 第二人省3000

除行程優惠外，喜鴻假期加碼第二人報名省$3000；其他指定行程，像是一生必去一次的北歐極光之旅，喜鴻假期這次也推出超划算的價格，保證入住三晚極光屋、狩獵帝王蟹，還有桑拿浴、聖誕老人故鄉等豐富的行程體驗。在旅展期間報名，喜鴻假期加碼第二人最高省10000；另外還有眾多信用卡好禮等著大家來領取，數量有限，送完為止！

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