客委會主辦第二屆浪漫台三線藝術季！ 「浪漫台三線」是一條不斷進化的道路

浪漫台三線藝術季，是一場橫跨台北、桃園、新竹、苗栗、台中5個縣市、串連眾多客庄、全長150公里的原、客、閩文化大地藝術季，是一個以客家文化復興為核心的社會運動。「第2屆浪漫台三線藝術季」自即日起至8/27隆重展開，歡迎民眾來觀賞！

北埔老街是一條聞名的街道，清朝時期就是北埔最繁華的地區，到了日治時期，更是新竹茶葉及煤礦業的商業重鎮。街上有許多牌樓式建築，隨著時代變遷，一些店家已經重新改建，仍保留著當時的舊貌建築。北埔老街結合了古老的文化和客家風味小吃，是一個充滿魅力和歷史價值的旅遊勝地，讓您在探索新竹的同時，體驗當地獨特的文化氛圍。

新竹的龍瑛宗文學館位於北埔國小旁邊，前身是北埔公學校的日式宿舍，擁有著百年的歷史，館內特別展示了描繪他故鄉北埔風景的作品，讓大家感受到這片土地的獨特之美。此外，文學館還設有一個復刻的龍瑛宗書房場景，讓人仿彿走入他的創作空間，感受他的靈感來源。

超過百年歷史的富興老茶廠舉辦品茶、辦茶的DIY體驗課程，讓民眾更認識茶文化及製茶的艱辛。圖／客委會提供

再來到了富興茶廠，茶廠的建築充滿歷史的厚重感。日治時期時，曾遭到大地震而毀壞倒塌，日後重建，保留了傳統的編竹夾泥牆及堅固、防蟲蛀的櫸木，讓老茶廠保持原始樣貌，展現了茶廠的古老韻味。東方美人茶、白亳烏龍茶、椪風茶、五色茶及香檳烏龍都是茶廠的特色，其中東方美人茶因茶葉泡開後會旋轉，如美人般跳舞一樣，因此稱東方美人茶。

苗栗縣公館鄉的「客家文學花園」是這裡最新的觀光亮點，結合了出磺坑礦業歷史現場景點、大湖和泰安景區，成為了苗栗的另一個遊憩勝地。「客家文學花園」中包括花園景觀、活動廣場、賞景步道、休憩設施、溼地水岸景觀、意象梯田、遊客中心以及室內外展演場等。

蘆竹湳古厝共有53 棟三合院，是台灣保存最多三合院的地方之一。這些古厝見證了時光的流轉，彰顯著傳統建築的美感和藝術價值。在這裡，遊客可以漫步於石板街巷間，欣賞紅瓦青磚所構成的古樸景觀，感受著歷史的厚重。進入三合院，彷彿穿越時空，透過傳統建築的格局和擺設，了解當地居民的生活方式和價值觀。

作品介紹望鄉，取石虎回頭望向遠山棲地之模樣，虛線構成的身軀似融入於山林間，但日落後，虛線因吸收白天太陽而發出微光，像山野間美麗的精靈，召喚回家的路。圖／客委會提供