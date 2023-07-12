快訊

黃健瑋遭控下藥人妻滾床單 爆料者：他300萬談和解卻找黑道賴帳

好多人寫不完！112分科數甲解答看過來 108課綱新單元首度入題

遭質疑湮滅證據 檢方還原板橋私幼餵藥案「拆監視器」原因

客委會主辦第二屆浪漫台三線藝術季！ 「浪漫台三線」是一條不斷進化的道路

聯合新聞網／ 台北訊
「第2屆浪漫台三線藝術季」自即日起至8/27隆重展開。圖／客委會提供
「第2屆浪漫台三線藝術季」自即日起至8/27隆重展開。圖／客委會提供

浪漫台三線藝術季，是一場橫跨台北、桃園、新竹、苗栗、台中5個縣市、串連眾多客庄、全長150公里的原、客、閩文化大地藝術季，是一個以客家文化復興為核心的社會運動。「第2屆浪漫台三線藝術季」自即日起至8/27隆重展開，歡迎民眾來觀賞！

北埔老街是一條聞名的街道，清朝時期就是北埔最繁華的地區，到了日治時期，更是新竹茶葉及煤礦業的商業重鎮。街上有許多牌樓式建築，隨著時代變遷，一些店家已經重新改建，仍保留著當時的舊貌建築。北埔老街結合了古老的文化和客家風味小吃，是一個充滿魅力和歷史價值的旅遊勝地，讓您在探索新竹的同時，體驗當地獨特的文化氛圍。

新竹的龍瑛宗文學館位於北埔國小旁邊，前身是北埔公學校的日式宿舍，擁有著百年的歷史，館內特別展示了描繪他故鄉北埔風景的作品，讓大家感受到這片土地的獨特之美。此外，文學館還設有一個復刻的龍瑛宗書房場景，讓人仿彿走入他的創作空間，感受他的靈感來源。

超過百年歷史的富興老茶廠舉辦品茶、辦茶的DIY體驗課程，讓民眾更認識茶文化及製茶的艱辛。圖／客委會提供
超過百年歷史的富興老茶廠舉辦品茶、辦茶的DIY體驗課程，讓民眾更認識茶文化及製茶的艱辛。圖／客委會提供

再來到了富興茶廠，茶廠的建築充滿歷史的厚重感。日治時期時，曾遭到大地震而毀壞倒塌，日後重建，保留了傳統的編竹夾泥牆及堅固、防蟲蛀的櫸木，讓老茶廠保持原始樣貌，展現了茶廠的古老韻味。東方美人茶、白亳烏龍茶、椪風茶、五色茶及香檳烏龍都是茶廠的特色，其中東方美人茶因茶葉泡開後會旋轉，如美人般跳舞一樣，因此稱東方美人茶。

苗栗縣公館鄉的「客家文學花園」是這裡最新的觀光亮點，結合了出磺坑礦業歷史現場景點、大湖和泰安景區，成為了苗栗的另一個遊憩勝地。「客家文學花園」中包括花園景觀、活動廣場、賞景步道、休憩設施、溼地水岸景觀、意象梯田、遊客中心以及室內外展演場等。

蘆竹湳古厝共有53 棟三合院，是台灣保存最多三合院的地方之一。這些古厝見證了時光的流轉，彰顯著傳統建築的美感和藝術價值。在這裡，遊客可以漫步於石板街巷間，欣賞紅瓦青磚所構成的古樸景觀，感受著歷史的厚重。進入三合院，彷彿穿越時空，透過傳統建築的格局和擺設，了解當地居民的生活方式和價值觀。

作品介紹望鄉，取石虎回頭望向遠山棲地之模樣，虛線構成的身軀似融入於山林間，但日落後，虛線因吸收白天太陽而發出微光，像山野間美麗的精靈，召喚回家的路。圖／客委會提供
作品介紹望鄉，取石虎回頭望向遠山棲地之模樣，虛線構成的身軀似融入於山林間，但日落後，虛線因吸收白天太陽而發出微光，像山野間美麗的精靈，召喚回家的路。圖／客委會提供

作品介紹【泥足】藝術家以史前文化、民間美學與文化人類學為主要靈感來源，這次駐地創作回應從古自今在淺山上，不分族群的農事者，腳踏實地的赤裸雙足作為勞動的致敬。圖／客委會提供
作品介紹【泥足】藝術家以史前文化、民間美學與文化人類學為主要靈感來源，這次駐地創作回應從古自今在淺山上，不分族群的農事者，腳踏實地的赤裸雙足作為勞動的致敬。圖／客委會提供

客家 老街 步道 觀光 小吃

相關新聞

可愛到不行！15米高「胖鯊魚鯊西米」坐鎮高雄流行音樂中心，夜晚點燈放閃更萌，打卡再送限定貼紙必蒐集

暑假打卡去！高雄最萌暑假在高雄流行音樂中心，這個月迎來一年一度的高雄海洋派對，藉由多元海洋活動帶領大家擁抱海洋、關懷海洋，今年更攜手重量級貼圖巨星「胖鯊魚鯊西米」，超Q角色坐鎮流行音樂中心廣場，預計其

夏季旅展來啦！台北世貿一館登場 「飯店優惠特輯」必看

【旅奇傳媒/編輯部報導】面對後疫情時代來臨，今年度暑假即將迎來解封後的第一個大型「夏季旅展」，7/14-7/17於台北世貿一館舉辦，各大飯店也推出優惠住宿券及餐券，線上、現場同步銷售，遊客可把握良機豪

100元入場！嘉義萬坪巴洛克景點「康倪時代美學(蓋婭莊園)」7/13試營運　天文鐘、日月鏡池、玻璃花坊秒飛歐洲

嘉義夢幻新景點！ 第一座皇宮式建築「康倪時代美學莊園」7/13試營運　天文鐘、日月鏡池、玻璃花坊，讓人一秒飛歐洲

「天人菊秘境」橘黃花毯美炸！6公頃「石門風箏公園」賞花必去

新北市石門區近日再添一處令人驚艷的「天人菊秘境」！除了著名的石門風箏公園外，核能發電廠旁也綻放著療癒橘色花毯，搭乘公車輕鬆可達。然而，新北市景觀處透露，花況只剩下大約一周的時間；而石門風箏公園則可欣賞到7月底，喜歡賞花的遊客們絕不能錯過！

暑假戲水注意！北台灣兩處戲水勝地整修封閉，替代方案出爐

高溫持續炎熱，泡水消暑成為夏季的最佳樂趣。然而，今年北台灣卻有兩處熱門戲水勝地整修未開放，給旅客帶來了一些不便。位於桃園市復興區的宇內溪戲水區以及基隆的海興海水泳池，都因為維護工程而封閉。請旅客們提前做好計劃，避免白跑一趟。

炎炎夏日玩水趣！精選台中4大「免費玩水景點」親子旅遊必訪消暑氣

外頭豔陽高照，暑假就快來臨了，還在煩惱要帶孩子去哪裡消暑嗎？想找能夠盡情玩水又不傷荷包的景點，台中4大免費玩水聖地報給你知！讓你可以與孩子們一同享受在水中消消暑氣，共享天倫時光。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦