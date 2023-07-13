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峽谷自駕遊超Chill！暢享太魯閣壯闊山景　感受大自然磅礡氣勢

聯合新聞網／ 行遍天下

【圖／文：行遍天下】

若要說台灣最美的一處山區，「太魯閣國家公園」絕對名列前茅。循著立霧溪峽谷、東西橫貫公路沿線及其外圍山區圈出的區域，當中超過3,000公尺以上的台灣百岳就有27座這麼多。由中央山脈向東傾斜直達溪谷，沿途2,000公尺以上山脈與溪谷落差形成的峽谷地貌，氣勢雄偉磅礡。

　

從高處感受峽谷氣勢的各種綠

初夏時節造訪，建議上午是最美時光，開著電動車穿梭在峽谷裡，陽光從東邊穿透進來，翠綠的山巒有了立體感，立霧溪的溪水也成了碧綠的顏色。車行至布洛灣休憩區往前行，這座全台跨深最高的吊橋「山月吊橋」是必去景點。橫跨立霧溪太魯閣峽谷上，高高的懸掛在布洛灣台地與巴達岡台地間之間，全長196公尺、寬度2.5公尺，從面往下看到立霧溪底足足有153公尺，相當壯觀。往東邊看去「溪畔壩」碧綠水壩溪水清晰可見，往西則可以看到燕子口以及一旁錐麓吊橋與峽谷共構成絕美風景。

　

小試身手的入門步道漫遊

若想健行，山月吊橋旁剛開放的「伊達斯步道」則可小試身手，雖然僅有400公尺的長度，但海拔120公尺的落差卻會讓人氣喘吁吁，15分鐘抵達中橫公路，再往前即可連接燕子口。另外，還可前往長春祠，這裡原本為太魯閣內的老牌景點，但近年來因為一旁的斷橋秘境而重新受到關注。整個長春祠步道約2公里，經觀音洞、太魯閣樓、鐘樓最後可走到最上面的禪光寺，但若只想拍攝美照，則在出入口的階梯旁即可完成，掌鏡者站在橋的底端、拍攝者只要從長春橋上遠拍，就能拍出壯闊斷橋感。偶爾吹來山間微風、鳥叫聲，伴隨流水聲，太魯閣旅行值得再來好幾次。

▲剛開放的伊達斯步道全程雖短但高度落差大。
▲剛開放的伊達斯步道全程雖短但高度落差大。

▲從長春橋上拍下去，斷橋與溪谷相映成趣。
▲從長春橋上拍下去，斷橋與溪谷相映成趣。

　

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