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LINE FRIENDS超吸睛！ 4米高熊大必打卡 巡回台中大遠百免費入場，聯名COLD STONE父親節蛋糕 加碼買1送1

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／LINE FRIENDS WORLD、COLD STONE提供
圖／LINE FRIENDS WORLD、COLD STONE提供

LINE FRIENDS WORLD移師台中啦！　在韓國首爾超人氣飆可愛話題的LINE FRIENDS WORLD巡迴快閃店，繼今年年初到過了台北101、台南FOCUS後，接下來終於到台中大遠百與 LINE FRIENDS 好友們相見歡。還有「熊大兔兔露營趣」COLD STONE聯名父親節蛋糕，限時把握9折優惠，以及連7天COLD STONE冰淇淋買一送一優惠必追！

圖／LINE FRIENDS WORLD提供
圖／LINE FRIENDS WORLD提供

「LINE FRIENDS WORLD 台中巡迴快閃店」有四大亮點不可錯過，除了4米高超巨熊大好朋友必拍照打卡，還有縮小版的Minini系列，可愛到每一款都讓人心融化想收藏，不用飛韓國就能盡情體驗 LINE FRIENDS WOLRD 樂園哦！

亮點一、熊大打卡

「4米高的巨型熊大」坐陣巡迴超吸晴，以及一系列超萌打卡點，等著你來合照。

圖／LINE FRIENDS WORLD提供
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亮點二、周邊商品

超過百項全新周邊首次獨家曝光，現場有眾多LINE FRIENDS熱賣韓國正貨週邊，讓人每一款都想收藏。

圖／LINE FRIENDS WORLD提供
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亮點三、遊戲互動

獨家登場超大型扭蛋機，一抽只要300元，就可以把超值限定商品帶回家，現場還有目前最流行的韓式拍貼機、姓名貼機、壓幣機等等，等多種互動機台等著體驗。

圖／LINE FRIENDS WORLD提供
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亮點四、好禮贈送

寵粉回饋一波接一波，只要消費滿額就有回饋贈送，消費滿490元就送超萌系列眼罩，消費滿990元，就送LINE FRIENDS WORLD限量口罩，買最喜歡的LINE FRIENDS角色，還能帶走限量週邊太划算了。

圖／LINE FRIENDS WORLD提供
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LINE FRIENDS 聯手 COLD STONE推父親節蛋糕

2023父親節快來參考，以LINE FRIENDS好友露營為主題設計的COLD STONE「熊大兔兔露營趣」冰淇淋蛋糕，選用超人氣極濃巧克力冰淇淋mix棉花糖，加上可愛露營佈置圖案吸睛十足，即起開賣6吋蛋糕1680元可愛入手，再優惠8/8前購買任一冰淇淋蛋糕即可享9折優惠，OPEN POINT會員則享88折優惠。

圖／COLD STONE提供
圖／COLD STONE提供

同時迎戰酷暑，COLD STONE「夏日消暑分享日」，自7/10至7/16推出連續7天「冰淇淋買一送一」優惠，只要點購二杯中杯以上冰淇淋，就可享有買一送一優惠(不含脆餅/桶裝；價低者為贈送品項)。

圖／COLD STONE提供
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