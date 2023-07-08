LINE FRIENDS超吸睛！ 4米高熊大必打卡 巡回台中大遠百免費入場，聯名COLD STONE父親節蛋糕 加碼買1送1

LINE FRIENDS WORLD移師台中啦！ 在韓國首爾超人氣飆可愛話題的LINE FRIENDS WORLD巡迴快閃店，繼今年年初到過了台北101、台南FOCUS後，接下來終於到台中大遠百與 LINE FRIENDS 好友們相見歡。還有「熊大兔兔露營趣」COLD STONE聯名父親節蛋糕，限時把握9折優惠，以及連7天COLD STONE冰淇淋買一送一優惠必追！

圖／LINE FRIENDS WORLD提供

「LINE FRIENDS WORLD 台中巡迴快閃店」有四大亮點不可錯過，除了4米高超巨熊大好朋友必拍照打卡，還有縮小版的Minini系列，可愛到每一款都讓人心融化想收藏，不用飛韓國就能盡情體驗 LINE FRIENDS WOLRD 樂園哦！

亮點一、熊大打卡

「4米高的巨型熊大」坐陣巡迴超吸晴，以及一系列超萌打卡點，等著你來合照。

圖／LINE FRIENDS WORLD提供

亮點二、周邊商品

超過百項全新周邊首次獨家曝光，現場有眾多LINE FRIENDS熱賣韓國正貨週邊，讓人每一款都想收藏。

圖／LINE FRIENDS WORLD提供

亮點三、遊戲互動

獨家登場超大型扭蛋機，一抽只要300元，就可以把超值限定商品帶回家，現場還有目前最流行的韓式拍貼機、姓名貼機、壓幣機等等，等多種互動機台等著體驗。

圖／LINE FRIENDS WORLD提供

亮點四、好禮贈送

寵粉回饋一波接一波，只要消費滿額就有回饋贈送，消費滿490元就送超萌系列眼罩，消費滿990元，就送LINE FRIENDS WORLD限量口罩，買最喜歡的LINE FRIENDS角色，還能帶走限量週邊太划算了。

圖／LINE FRIENDS WORLD提供

LINE FRIENDS 聯手 COLD STONE推父親節蛋糕

2023父親節快來參考，以LINE FRIENDS好友露營為主題設計的COLD STONE「熊大兔兔露營趣」冰淇淋蛋糕，選用超人氣極濃巧克力冰淇淋mix棉花糖，加上可愛露營佈置圖案吸睛十足，即起開賣6吋蛋糕1680元可愛入手，再優惠8/8前購買任一冰淇淋蛋糕即可享9折優惠，OPEN POINT會員則享88折優惠。

圖／COLD STONE提供

同時迎戰酷暑，COLD STONE「夏日消暑分享日」，自7/10至7/16推出連續7天「冰淇淋買一送一」優惠，只要點購二杯中杯以上冰淇淋，就可享有買一送一優惠(不含脆餅/桶裝；價低者為贈送品項)。

圖／COLD STONE提供

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