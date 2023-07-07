訂錯機票「害24人滯留印度」！ 領隊「1舉動」惹怒全場 旅行社緊急道歉認賠

出國選擇跟團旅遊，目的就是想無腦輕鬆玩。一名網網友於Dcard上爆料，原訂6/18-6/25跟團前往印度8日遊，不料旅行社把返台班機的日期訂到早了一天的飛機，害全團24人滯留，被迫向公司多請一天假，領隊甚至想讓團員簽署「旅遊期間行程變更同意書」，遭全團拒絕！對此，旅行社緊急回應，將賠償每位旅客一日團費，以及旅客衍生的請假薪資、保險、通訊費用等額外損失。

行前手冊內容，回程班機時間應為6/25。圖／翻攝Dcard

「原以為跟團可以無腦開心地玩，沒想到是惡夢的開始」，原PO在Dcard發文，報名動物旅行社的團到印度8日遊，在旅程最後一天6/24晚間8點抵達德里機場，預計搭乘6/25凌晨1點的班機前往香港轉機返台，沒想到在機場外的電子機票檢查關口被攔下，檢查人員告知我們機票已經過期，「飛機早就飛走了」。

據航空公司電子機票顯示旅行社訂的機票是6/24凌晨1點起飛，比預定返台的時間早了一天，全團24人就這樣回不了台灣，無助地站在機場外乾等。雖經領隊努力，仍無法成功候補機位，只能改搭旅行社臨時訂到6/25的23點到馬來西亞轉機回台。且原表訂行程應於6/25中午抵台，卻因旅行社訂錯機票，延誤行程至6/26下午才到，因而被迫向公司請假一日，旅行社當時針對這幾點都沒提供協助，僅於隔天安排臨時行程及餐食。

原PO指出，團員們很有耐心等旅行社處理，直到在市區用餐時，領隊竟以「保障團員權益」為由，意圖誘導他們簽署「旅遊期間行程變更同意書」，瞬間惹怒大家，所有人皆拒簽！

旅客指控領隊還騙他們簽旅遊期間行程變更同意書。圖／翻攝Dcard

原PO更氣憤表示，「回台至今，完全沒收到任何來自旅行社的主動關心及道歉，嘗試聯絡業務，卻得到罐頭式回覆，尋求領隊協助聯絡窗口，卻僅回覆『我的工作已經結束』，且不願意提供任何可作為統一窗口的人員，在撥打總公司投訴專線後，各種被當皮球踢，全團團員求助無門，不知所措。」

根據《ETtoday旅遊雲》報導，旅行社坦承作業疏失深感歉意，決定認賠並指出，因可歸責於旅行業之事由致行程延誤，後續將爰依國外團體旅遊定型化契約約定，賠償每位旅客一日團費，以及旅客衍生的請假薪資、保險、通訊費用等額外損失，並會持續與旅客積極協商。

示意圖／ingimage

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