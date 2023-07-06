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快搶！台北夏季旅展將開跑，飯店線上旅展「住宿券優惠最高享2.3折」

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圖：福容大飯店／提供
圖：福容大飯店／提供

福容大飯店會員購買聯合住宿券，享十五送一「再贈一」。　圖：福容大飯店／提供
福容大飯店會員購買聯合住宿券，享十五送一「再贈一」。　圖：福容大飯店／提供

【旅奇傳媒/編輯部整理】台北國際夏季旅展即將在7/14-7/17於台北世貿一館舉辦，為了搶攻暑假商機，飯店也推出線上旅展。其中福容大飯店推出夏季線上旅展，7/3-7/21聯合住宿券買10送1，優惠價29,000元；免費加入福容會員，享買15送1「再贈1」，平均一張只要2,559元，相當於優惠2.3折起。 福容於7/14-7/17也於台北世貿一館舉辦現場旅展，攤位 B826-B923。

福容會員購買成套住宿券，還可於現場玩轉盤遊戲，每天限量抽出1張聯合住宿券；此外7/3-8/4期間憑發票登錄享福卡APP再參加抽獎，有機會獲得福容徠旅住宿體驗券。9/30前加入福容會員月月送好禮，住宿月月再抽福容徠旅住宿紅包，最高價值10,000元。

▲福容花蓮店使用1張住宿券即可入住花蓮店。　圖：福容大飯店／提供
▲福容花蓮店使用1張住宿券即可入住花蓮店。　圖：福容大飯店／提供

不論線上或現場購買成套票券者，於7/3-8/4憑發票登錄享福卡APP還可參加會員抽獎活動（每張發票、每名會員限一次得獎資格），有機會獲得福容徠旅住宿券、麗寶福容雙園擇一門票、福隆迪士尼沙雕免費入場等多項大獎；發票登錄得獎名單將於8/11(五)公佈在享福卡APP最新消息。

現在只要1張聯合住宿券，即可入住福容全新輕旅品牌「福容徠旅」，也能至福容墾丁店享受熱情南台灣，或到福容花蓮店度假慢活放輕鬆；最熱門的福容淡水漁碼店、福容福隆店以及麗寶福容店則使用2張聯合住宿券即可入住。現若加入福容享福卡會員，9/30前每月都有送好禮，活動期間透過官網、會員APP或電話入住全連鎖任一分店住房專案，月月再抽福容徠旅住宿金，最高10,000元。

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