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《拳上》打輸了！ Toyz霸氣宣布「中焙生乳紅茶」限時全台免費喝

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／翻攝IG@19teahouse、YT@Toyz直播
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拳打輸了，免費請客！ 前「英雄聯盟」世界冠軍電競選手劉偉健（Toyz）與前老闆「香港電競教父」鍾培生的擂台戰，昨日(7/5)在台北小巨蛋開打《The Cage 拳上 終於之戰》，最終不敵拳擊經驗豐富的鐘培生，遭判落敗。對此，Toyz霸氣今(7/6)宣布，請全台粉絲免費喝「中焙生乳紅茶」。

圖／翻攝IG@toyzlol
圖／翻攝IG@toyzlol

《拳上》在各論壇上熱議引發關注，其中壓軸登場的就是知名實況主Toyz以及前老闆鍾培生的擂台戰，最終Toyz遭到TKO 技術性擊倒落敗。為此，5日深夜Toyz在直播與粉絲聊天坦言「好難過」，並提到要請全台粉絲免費喝「中焙生乳紅茶」。

圖／翻攝YT@Toyz直播
圖／翻攝YT@Toyz直播

Toyz比賽結束後，開啟直播跟大家聊天，坦言輸了比賽心情難過，並表示會感到難過有幾個點，其中一個就是「讓教練團丟臉」，同時霸氣宣布7/6拾汣茶屋的「中焙生乳紅茶」免費喝，每人限購一杯，由他買單，並說全台灣「全部免費，去買就是了」！而粉專台灣迷因也宣布加碼發100份雞排，稱Toyz可以說是「雖敗猶榮！」。

圖／翻攝IG@19teahouse
圖／翻攝IG@19teahouse

不過粉絲紛紛鼓勵說「很帥，雖敗猶榮」、「很努力了，最後的毅力有讓我們看到」、「現場看到太震撼了，感受到你的努力」。最後館長也在留言中現身點出，「打得很好，前兩回合我覺得比分是你贏，加油」。

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