免費機票天天抽！「2023台北夏季旅展」亮點多 餐券、住宿券、優惠行程懶人包

今年旅遊行程還在規劃中？ 2023台北國際夏季旅展將於7月14日至7月17日世貿一館開展，參展單位包括縣市政府、旅行社、飯店、國內外觀光推廣單位等，主辦單位祭出消費滿額免費機票天天抽、早鳥或完成任務抽五星餐券、滿額送購物金、會員獨享行李箱等好康，旅展免門票，只要在官網加入會員即可，目前許多飯店、旅行社都已提前開跑，推出優惠活動、線上旅展，想要輕省旅遊，不妨把握這一波！

歷年台北國際夏季旅展盛況，成為消費者選購旅遊商品最好時機；圖片／揆眾展覽提供

台南晶英酒店推出「海東家庭客房住宿券」每張5,999元；圖片／晶華國際酒店集團提供

晶華集團推出「環遊晶華‧超值護照」餐券超值優惠下殺58折

晶華國際酒店集團即日起至7月17日下午7點舉辦線上旅展 (https://pse.is/53qnzc)，推出多款餐飲、住宿、SPA優惠券回饋消費者支持。產品當中最吸睛的「環遊晶華‧超值護照」每組10,000元，內含四張住宿券、可分別或是同時使用於晶華旗下各酒店。

台南晶英酒店推出「海東家庭客房住宿券」每張5,999元、主打加人不加價，最多可入住四人，9月1日後入住假日也可不加價。

台北晶華酒店強打最受歡迎的栢麗廳自助餐廳「栢麗廳平日午餐四人券」每組3,999元；圖片／晶華國際酒店集團提供

每年總是引起排隊人潮的餐飲優惠券部分，台北晶華酒店強打最受歡迎的栢麗廳自助餐廳「栢麗廳平日午餐四人券」每組3,999元，買10張再加贈1張，超值優惠下殺58折。「三燔本家平日四人共鍋壽喜燒放題優惠折扣券」，每張2,999元，折扣達62折。一樓中庭azie餐廳也祭出平假日皆可使用的「azie龍蝦厚切牛排雙人海陸分享餐優惠折扣券」，每張3,199元，折扣達73折。

館外的人氣餐廳Just Grill以及泰市場則好評續推「Just Grill牛排館美國沙朗牛排8oz套餐優惠折扣券」1,699元以及「泰市場平日午餐四人劵」3,199元(買10送1)，折扣66折起。故宮晶華推出「平假日招牌片皮鴨四人分享餐優惠折扣券」3,699元和「平日晚餐熱饌港點吃到飽四人優惠折扣券」3,399元(買10送1)，折扣61折起。

礁溪晶泉丰旅頂級泉音家庭溫泉套房；圖片／礁溪晶泉丰旅提供

礁溪晶泉丰旅配合旅展官網獨家推出兩款「迎接暑假、限時回饋」家庭熱銷房型回饋，主打暑假旺日週日出遊不加價。以家庭客房為例，四人同行，每人每晚僅1,625元起，加贈輕日式自助式早餐四客，而定價逾2萬元頂級泉音家庭溫泉套房，20坪超大寬敞空間、客房內雙風呂湯泉，四人同行，每人每晚2,125元起，折扣優惠直達3.5折起。9月入住再加碼旺日週五、週日均不額外加價的超值服務。

福容大飯店夏季旅展推出聯合住宿券；圖片／福容大飯店提供

福容大飯店聯合住宿券買15送2、2.3折起

福容大飯店夏季旅展推出聯合住宿券買10送1，優惠價29,000元；免費加入福容會員，享買15送1「再贈1」，平均一張只要2,559元，相當於優惠2.3折起。福容會員旅展現場購買成套住宿券，還可於現場玩轉盤遊戲，每天限量抽出1張聯合住宿券；此外7/3-8/4期間憑發票登錄享福卡APP再參加抽獎，有機會獲得福容徠旅住宿體驗券。

首爾最新景點：巨型的現代百貨；圖片／欣傳媒

雄獅旅遊主題「一路玩到底」一口價減輕旅遊負擔

一票難求的歐美長程線旅遊，雄獅旅遊主打搭乘星宇航空的「美西旅遊～羚羊峽谷、馬蹄灣、大峽谷、布萊斯、錫安國家公園８日」，每人65,900元起；澳洲墨爾本小資漫遊7日，搭古董蒸氣小火車、探訪神仙可愛小企鵝歸巢，一口價優惠每人49,800元起；法國時尚購物8日，歐洲冬季必玩聖誕市集，加兩大百貨、一大暢貨中心，每人55,900元起；特選埃及之旅10日，全程升級入住五星飯店及搭乘五星尼羅河河輪，預購折$3,000。

【主題旅遊】聖誕檔期推出「FUN_SKI滑雪趣－新潟苗場．神樂滑雪五日遊」，每人66,900元起；9月前進世界六大馬拉松~德國柏林馬拉松8日，每人99,800元起，都是旅展焦點。

旅天下與台灣虎航合作，取得日本花卷、函館包機席次；圖片／雄獅旅遊提供

旅天下與台灣虎航合作日本包機自由行「每日限量搶購」

旅天下聯合國際旅行社（以下簡稱旅天下）旅展（https://bit.ly/3pCF7Rp）主打商品從夏日玩到秋冬，一路嗨到聖誕跨年，現場除了有市場獨家日本包機商品，要帶旅客前往日本東北及北海道賞楓、玩雪，再祭出STE旅展驚爆一口價、早鳥預購最高折3千、日韓指定自由行萬元有找等三大優惠，新人憑證報名指定長線商品，還可加碼獲得精美蜜月好禮。

看好國人對日本旅遊的喜愛，目前旅天下與台灣虎航合作，取得日本花卷、函館包機席次，每週各2班次及4班次來回，冬季航班也已開放預訂，可於旅展期間訂購。

針對喜愛自由行的旅客，旅天下也祭出「每日限量搶購」活動，包含東京、名古屋、沖繩、首爾、曼谷等熱門旅遊城市，指定日期出發最低每人9,999元起，旅展現場下訂加碼送Wi-Fi上網優惠券。

===================撰文／方雯玲

欣傳媒 https://www.xinmedia.com/article/212615