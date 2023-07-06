7館任你選！暑期全台玩透透 聯合住宿券下殺2折 獨賣價3000元

▲坐擁捷絲旅品牌旗下唯一擁有戶外泳池的台南館，使用聯合住宿券平日免加價即可入住鼓悅客房。 圖：Just Sleep 捷絲旅／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】看好暑假商機，晶華國際酒店集團旗下 Just Sleep 捷絲旅將於夏季旅展台北館熱賣聯合住宿券，每張3,000元，旅客可購足聯合住宿券，趁此全台環島玩透透。 本次聯合住宿券集結包括台北西門館、台北三重館、宜蘭礁溪館、花蓮中正館、台南館、高雄站前館及高雄中正館等全台共7館任選入住。

以宜蘭礁溪館為例，暑假旺季平日週一至週四免加價，旅客除可入住日式溫泉雙人客房，獨享超大景觀湯池、再贈翌日早餐2客。網美親子首選台南館，暑假加價入住鼓悅客房兩小床，含翌日早餐2客，此外，若是於9至12月的平日週日到週四入住，再享限量升等鼓得家庭客房。

▲憑聯合住宿券均附贈早餐吃到飽，圖為捷絲旅高雄站前館的Double Veggie餐廳。 圖：Just Sleep 捷絲旅／提供

位於市中心的捷絲旅高雄站前館，憑聯合住宿券可享平日入住浴缸房型的捷絲旅家庭房，週日至週五入住則加價500元，並贈送翌日吃到飽自助早餐4客；此外，捷絲旅高雄中正館也為雙人出遊推出入住豪華4人房型的住宿優惠，每房每晚不加價禮遇，並贈送自助式早餐2客。

▲坐落於市中心的捷絲旅花蓮中正館可入住豪華人房，再贈送翌日吃到飽自助早餐4客。 圖：Just Sleep捷絲旅／提供

花蓮擁有太魯閣國家公園、七星潭、砂卡礑步道等豐富的自然景觀和文化資源，坐落於市中心的捷絲旅花蓮中正館，於2023年榮獲旅客評價 Travellers' Choice「最風雲得主家庭式飯店」殊榮，推出平日入住優惠，週日至週五，每房每晚加價200元，即可享受豪華4人房乙晚，並贈送翌日吃到飽自助早餐4客，以及紐西蘭冰淇淋、零食餅乾等迎賓茶點，旅客輕鬆體驗花蓮獨特之美。

▲憑聯合住宿券入住位於捷運站熱鬧商圈的捷絲旅台北三重館，可享豪華客房住宿1晚，並贈翌日早餐2客。 圖：Just Sleep 捷絲旅／提供

鄰近熱鬧商圈，台北西門館、台北三重館，亦分別推出限定優惠，前者可任選精緻客房或精緻雙人房，住宿1晚，並含翌日早餐2客；後者則推出豪華客房住宿1晚，並贈翌日早餐2客，優惠期限內憑本券入住，獨家每房再加贈工具箱巧克力及工具杯1組。

台北國際夏季旅展將於7/14至7/17於世貿一館開展，線上旅展則自即日起開賣，聯合住宿券可入住日期為2023年6月28日起至2023年12月21日止。此外，持住宿券官網訂房加購高鐵車票享全台最低7折起優惠，以上房價已包含每房每晚10%服務費及5%稅金。

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