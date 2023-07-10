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炎炎夏日玩水趣！精選台中4大「免費玩水景點」親子旅遊必訪消暑氣

聯合新聞網／ ShareLife分享生活

外頭豔陽高照，暑假就快來臨了，還在煩惱要帶孩子去哪裡消暑嗎？想找能夠盡情玩水又不傷荷包的景點，台中4大免費玩水聖地報給你知！讓你可以與孩子們一同享受在水中消消暑氣，共享天倫時光。

台中四處免費玩水聖地

｜大雅中科公園戲水區

｜神岡圳前仁愛公園

｜大安濱海旅客服務中心

｜沙鹿南勢溪湧泉


大雅中科公園戲水

於夏季限定開放的大雅中科公園戲水區，除了原有的水霧水幕噴水、隧道噴泉和葉子噴柱等戲水設施外，今年還新增兩座噴水槍、20噸水塔，確保水量供應足夠，公園旁有提供廁所和熱水淋浴間，戲水完以後還有可以清洗的地方，非常方便，適合一家大小前來戲水，另外公園內也有「22公尺山丘磨石子溜滑梯」，堪稱水路兼具！

圖片來源：台中觀光旅遊網
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圖片來源：台中觀光旅遊網
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圖片來源：台中觀光旅遊網
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大雅中科公園戲水區

活動地點：台中市大雅區月祥路40號

活動時間：2023/6/10-2023/9/3；週六-週日10:00-16:30(每整點及半點鐘各放水10分鐘)


神岡圳前仁愛公園

圳前仁愛公園是神岡區最大的公園，在清泉岡空軍基地旁的公園整體以飛機堡壘作為主題，有飛機跑道的觀景橋，還有直昇機圖案的沙坑、攀爬架、溜滑梯等設施可以使用，每年夏天會開放戲水區，可以來泡泡腳、踩踩水，神岡區公所會定期清潔打掃，公園內有可以清洗手腳的區域。

圖片來源：台中觀光旅遊網
圖片來源：台中觀光旅遊網

圖片來源：台中觀光旅遊網
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圖片來源：flickr_王敘冠
圖片來源：flickr_王敘冠

圖片來源：flickr_王敘冠
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圖片來源：台中觀光旅遊網
圖片來源：台中觀光旅遊網

神岡圳前仁愛公園

地址：台中市神岡區中山路1668-5號

開放時間：全年開放


大安濱海旅客服務中心

由大安遊客中心委託「向海那漾」所經營的游池在夏季免費對外開放啦，園區總共有兩處戲水區，讓大朋友小朋友都可以放心玩，一旁停車場旁有提供淋浴間與廁所，也有置物櫃可以存放重要物品， 提醒泳客進入泳池前要身著泳帽與泳衣。

圖片來源：台中市風景區管理所
圖片來源：台中市風景區管理所

圖片來源：台中市風景區管理所
圖片來源：台中市風景區管理所

大安濱海旅客服務中心

地址：台中市大安區福住村北汕路86巷1號

開放時間：2023/6/3-2023/9/2，每日08:00-17:00，週二公休

（12:00-13:00園區整潔暫時休園）


沙鹿南勢溪湧泉

南勢溪是一條天然湧泉溪，由於南岸的生態仍保留完整，溪水的水質乾淨清澈，溪流內有許多豐富的生態，也是眾多水鳥的棲息地，沙鹿區居民的飲食、清潔、農業灌溉皆是取自這裡的水源，是沙鹿溪俗稱的母親之河，是夏天戲水的私房景點

圖片來源：台中觀光旅遊網
圖片來源：台中觀光旅遊網

圖片來源：flickr_陳錫冬
圖片來源：flickr_陳錫冬

※戲水時需多加留意溪水狀況，溪底多為滑溜石頭，在水中時請小心行走。

沙鹿南勢溪湧泉

地址：台中市沙鹿區南昌路128號

開放時間：全年開放


延伸閱讀>>潭雅神綠園道戲水區6/10免費開放！沁涼消暑暢快玩

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公園 戲水 私房景點

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