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全台最高立食區登場！ 「白水豆花x KADOKADO」101獨家聯名高空店 買觀景台門票贈50元折價券

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／KADOKADO提供
圖／KADOKADO提供

101最高觀景台也能嘗美食！ 「白水豆花x KADOKADO」攜手打造唯一獨家聯名高空櫃位，7/1起於101百貨89樓觀景台正式登場，暑假期間憑觀景台門票附贈折價券消費，可折抵50元，每天限量1000張，送完為止。

圖／KADOKADO提供
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深受文青喜愛的國宴級白水豆花，除礁溪店及永康街店之外，現在與創意造型雞蛋糕KADOKADO首次獨家聯名，斥資打造101百貨89樓觀景台，成為全台最高立食區！ 櫃位裝潢以黑色的燒杉來代表製作雞蛋糕的熱能，類似泉水川滴的洞石板代表白水豆花煮豆漿使用經過山脈岩層過濾的天然純淨水，讓國內外旅客近距離接觸，欣賞體驗烤雞蛋糕翻轉模具的感覺。

圖／KADOKADO提供
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遵循古法直火煮漿，豆香味甘甜，加入東岸太平洋深層海水作為天然凝固劑，做成一碗香滑嫩彈的「白水豆花」；採用來自紐西蘭無鹽奶油及台灣優質單一牧場，無任何添加物的六甲田莊鮮乳，完全不加一滴水，製成表皮外脆內鬆軟的創意造型雞蛋糕「KADOKADO」；還有獨特的高山冷萃茶，由現場手工現萃，推薦「絕不烏龍」和「梨山青玉」2款獨特飲品。

圖／KADOKADO提供
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圖／KADOKADO提供
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自7/1至8/31憑購買觀景台門票附贈的折價券，消費「白水豆花1碗和一份KADOKADO雞蛋糕」，可折抵50元，每天限量1000張，送完為止。

白水豆花x KADOKADO 101獨家聯名高空店

地址：台北市信義區信義路5段7號89樓觀景台

電話：(02)8101-0096

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