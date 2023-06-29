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療癒田野風光！ 中部4個「金黃稻浪美景」 苗栗通霄火車海景、台中版伯朗大道超忘憂

聯合新聞網／ udn旅遊美食編輯精選
圖／IG@molly888666授權
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中部限定美景追起來！ 苗栗與台中的田野間風光景色，每到稻米收割時期，放眼望去一大片黃澄澄美景，讓人忍不住流連忘返，成為攝影愛好者的朝聖景點，最近的全國稻田收割期落在7/10前都能觀賞，快把握暑假朝聖衝一波！

圖／IG@molly888666授權
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攝影達人molly888666近日帶來中部美麗田園景觀，一口氣推薦了4個必追景點，「苗栗通霄」能拍到海天色美景與金黃稻田揮映、登上「鄭漢步道」眼前大彎道與鐵道火車交織成美畫、「石頭公園」在廢棄摩天輪下別有一番風味、登上河堤俯瞰「外埔忘憂谷」全景，壯闊程度，美得令人失神！

◎苗栗通霄

圖／IG@molly888666授權
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讓都市人遠離塵囂的西半部美景，首推苗栗通霄一望無際的金黃稻浪，登高眺望純樸的田園美景，遠處的風車和苑裡彩虹橋與海線連成一氣，不時有普悠瑪、太魯閣號、自強號火車一道道穿越海線稻田，為必追的鐵道美景之一。

◎鄭漢步道

圖／IG@molly888666授權
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登上苗栗造橋鄭漢步道，俯瞰黃澄澄稻田，呈現出一級棒的視野，和完美的C型鐵道曲線，搭配自強號Emu3000火車的身影，也是鐵道追焦的無敵熱拍景點。

◎石頭公園

圖／IG@molly888666授權
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藍天白雲下的摩天輪與金黃稻田，這裡是台中外埔區已成為廢棄遊樂園的石頭公園，靜止的摩天輪搭甜美金黃的稻田香，遠處還有隱約的麗寶摩天輪襯托著，成為別有一番風味的美麗景緻。

◎外埔忘憂谷

圖／IG@molly888666授權
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每年拍不膩的私房景點一定要追！ 台中「外埔忘憂谷」限定金黃美景超療癒，從忘憂谷交流道下10分鐘就能抵達的「中部伯朗大道」，四季都會變身不同色系的大地拼圖，限時田野風光美不勝收。

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