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更好飛航體驗、最佳起飛時段、預訂全電動航班？ 「這些」旅行妙招值得一試！

聯合新聞網／ MilliUN Miles
/ 來源： pixabay　
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北歐航空：創新前衛就在這裡　 / 來源： SAS - Scandinavian Airlines
北歐航空：創新前衛就在這裡　 / 來源： SAS - Scandinavian Airlines

圖文/Pei　

航空公司的隱藏版服務可以讓旅行更舒適愉快，選對出發時間也更省心！　

搭飛機、火車旅行的最佳時間：早晨

準備訂機票了！除了考慮價格和轉機點，選什麼時段最聰明呢？

盡早起飛 避免不便 / 來源： pixabay　
盡早起飛 避免不便 / 來源： pixabay　
一般來說，早上的航班比下午或晚上的航班更值得預定，因為時間越早，機場與航般的問題可能比較少，早上的航班取消與延誤率更低──如果是下午之後的航班，可能因為上一班次的延誤影響後面的起飛時間，大家提前到機場，卻要等更長時間。

從天氣角度看，早上的航班因為氣溫較低，氣象會更穩定，而且就算航班有延誤，你也還有大半天可以更改行程，聽起來不錯吧？　

如果你願意早起，早上9點前出發的航班也可能比下午或晚上的價格更低喔。

如果是坐火車呢？下午時段則更適合，因為班次多，選擇更靈活，在票價不一的國家或地區，下午的列車可能更便宜！　　

搭飛機的小福利

首先是善用「候補名單」──如果你發現搭乘的航空公司提供更早的航班前往你預訂的目的地，也有時間可以排隊向航司詢問，你可以在check-in前嘗試加入較早的航班候補行列，或許就有機會提前起飛喔！

要注意的是，先查詢候補機位的政策，例如只能排較早的航班等。

起飛後找個方便的時間詢問最好 / 來源： pixabay　
起飛後找個方便的時間詢問最好 / 來源： pixabay　
上飛機後，用完簡單飛機餐，還想吃點東西嗎？除了小點心和茶水，你也可以試試詢問機組人員有沒有多出來的餐點，吃飽更滿足。如果是長途航班，問問看有沒有額外的眼罩、拖鞋、乳液或過夜包，說不定也有機會拿到，當下或帶上旅途使用也很方便。

充分了解航空公司服務更省心 / 來源： pixabay　
充分了解航空公司服務更省心 / 來源： pixabay　
如果飛往美國，抵達後，美聯航、達美和美國航空等主要航空公司，都提供前往特定地點的巴士或火車轉乘服務，很棒吧？你可以在買機票時預訂後續交通，省去在航廈尋找交通工具和當場預訂的時間！

北歐航空推出全電動航班

飛航界早就開始推動綠色潔淨或替代能源，來減少對環境的危害和乘客長途旅行的心理壓力，有的計畫倡議2025年推廣更多較環保的航班，思想前衛的北歐動作也非常快，北歐航空SAS在2028年將有3趟全電動航班起飛，航班會持續增加，且承諾2050 年實現淨零排放！

北歐航空：未來看我們的！ / 來源： SAS - Scandinavian Airlines　
北歐航空：未來看我們的！ / 來源： SAS - Scandinavian Airlines　
雖然每趟航班30個座位，每人只要140美金（台幣約4350）很快就被搶購一空，SAS 在丹麥、挪威與瑞典這個創舉讓人等不及下一輪開賣。　　

有趣的是，SAS推出的全電動客機還是新創公司 Heart Aerospace 開發的 ，小飛機只有 30 個座位，航程約 200 公里，引起越來越多人期待劃時代客機亮相。

飛航界下一步讓人超興奮 / 來源： SAS - Scandinavian Airlines　
飛航界下一步讓人超興奮 / 來源： SAS - Scandinavian Airlines　
無論大家想去哪裡玩，出門也謹慎防疫並備齊清潔用品，才能放心踏上旅途。Pei小編祝大家平安健康！

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