連假打卡必去！ 盤點4間「海洋風星巴克」網美門市 加點夏日回歸「芝麻杏仁豆腐星冰樂」復古時尚

端午連假進入尾聲，還沒找好出遊踩點景點快看這篇！ 一口氣奉上4間充滿海洋元素的「星巴克特色門市」，來杯冰涼咖啡，順便拍照打卡，享受一下午的清涼悠閒夏日氛圍。

◎福隆觀海門市

圖／星巴克提供

本地臨沙灘最美星巴克「福隆觀海門市」，座落於東北角海岸福隆雙溪河及黃金沙灘，獨立一層樓建物，以碧藍色斜屋頂，搭配四面落地的穿透玻璃窗，面海區正可悠然欣賞海邊風情。

主吧檯區運用中間挑高設計，搭配層層簡約弧形線條，及左右二側的垂降天花板，猶如坐臥在遊艇甲板，眺望無邊無際的海洋，特別裝飾以明亮漸層色系，呼應了當地金色沙灘的美譽。搭配門市內靠窗區座位，如海洋波瀾的圓弧形靠背沙發在波光粼粼河畔邊品咖啡，望河觀海玩沙，享受最美妙的咖啡時光。

圖／星巴克提供

電話：02-24992320

地址：新北市貢寮區福隆街41號

營業時間：09:30~19:00(一～五)、08:00~20:00(六～日)

◎高雄夢時代門市

圖／星巴克提供

首間以海洋意象啟動咖啡旅程的高雄夢時代門市，靈感來自於星巴克發源地-港口城市「西雅圖」，呼應此間門市坐落於港都的統一夢時代購物中心，門市設計以海洋元素延伸至室內空間，戶外及主吧檯區有如風帆的造型，搭配主吧檯區地板有如海水漣漪的波紋狀擴散，打造港都海洋意象。

門市內有3大ARTWORK藝術牆面，包括入門口處的藝術牆是玻璃纖維製作而成的星巴克女神，自夜晚的星空銀河與海中而生，在金色波浪線中悠遊串起各區的咖啡故事，描繪出海洋與女神的傳說；吧檯旁藝術牆面，則從西雅圖派克市場出發，駛向高雄夢時代門市位於統一夢時代購物中心的藍鯨館；最裡的藝術牆面，則以星空為背景的咖啡原產地三大產區-拉丁美洲區的瓜地馬拉鳳尾綠咬鵑；亞洲太平洋區的蘇門答臘虎；非洲肯亞區的草原象共存的香氣咖啡莊園，並以包廂區概念呈現藝術壁畫，加入咖啡香氣水果風味，如黑莓可可或是檸檬等等的圖樣，及在地植物芭蕉樹，虎尾蘭，帶出熱帶風情圖像。

圖／星巴克提供

電話：07-8232611

地址：高雄市前鎮區中華五路789號1樓(藍鯨館1樓)

營業時間：10:00~22:00(日～四)、10:00~23:00(五～六)

◎宜蘭頭城門市

圖／星巴克提供

再推薦坐落於宜蘭縣頭城鎮內、背靠雪山面向大海的星巴克宜蘭頭城門市，乘載著烏石港知名的「石港春帆」商船雲集、絡繹不絕之歷史背景，門市整體以「遊艇」為設計意象，想像乘著遊艇乘風破浪的快意，整棟全白色、獨棟兩層樓的建築量體，落實了「俐落、直線、簡潔」的美學，結合如海水般的藍色落地玻璃，有如乘上了夢幻遊艇開啟一段海上之旅。

門市室內入口處更運用弧形吧檯環繞門市，成為視覺焦點的中心；天花板造型則從一樓以金屬流動的弧形線條，延伸至二樓運用藍色實木條呈現如海水波纹慢慢擴散，仿造出如海上航行時海水流動的軌跡。

圖／星巴克提供

電話：039-776579

地址：宜蘭縣頭城鎮青雲路3段396號

營業時間：07:30~21:30(一～日)

◎雲林麥寮門市

圖／星巴克提供

最後，別忘了近期開幕的雲林麥寮門市，以「展翅飛翔，海線之美」為名，運用兩座弧線板型屋頂營造出俐落的外觀，有如張開雙臂歡迎來訪顧客，更象徵群鳥展翅飛翔的寓意，盡情收納了麥寮、台西、西湖、口湖海岸沿線美景，即使入夜傍晚，在金黃色夕陽的映照下，也能感受溫馨寧靜的咖啡時光。

圖／星巴克提供

電話：05-6938057

地址：雲林縣麥寮鄉光復路3號

營業時間：07:30~21:00(一～日)

到訪各地特色門市，更別忘了可以帶一杯「芝麻杏仁豆腐星冰樂」，這款本土限定開發飲料，於2020年首次上市即受到顧客喜愛，結合芝麻醬香醇的風味與杏仁豆腐綿密柔和的口感，打造出帶點古早味的復古時尚，也成為連續四年夏季回歸的熱門品項，更是一天平均賣破一萬五千杯的熱銷飲品，享受沁涼美好的夏季時光。

圖／星巴克提供

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