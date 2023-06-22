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暑假泰好玩！泰航7月增班曼谷 推夏日限時優惠 樂遊泰國便捷又划算

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七月起增飛晚班 TG635，搭配日班 TG633，直飛曼谷旅遊或轉接至歐洲、印度、南亞更順暢。　圖：泰國航空／提供
七月起增飛晚班 TG635，搭配日班 TG633，直飛曼谷旅遊或轉接至歐洲、印度、南亞更順暢。　圖：泰國航空／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】暑假即將到來，熱愛前往泰國享受夏日旅行的遊客，現在多了一個航班可選擇！泰國航空自7月起，每日增飛一班往返台北－曼谷的班次，讓行程安排更輕鬆、多元；同時可順暢轉飛印度、南亞、歐洲，方便旅客安排轉機。此外，同步推出夏日優惠價，台北－曼谷來回含稅價只要12,962元起（含稅）。

自7月起，泰國航空台北－曼谷往返將增為每日2班次，現有 TG633 航班，台北時間14:05起飛、抵達曼谷時間為當地16:15；新增航班則為 TG635，台北時間20:05起飛、抵達曼谷時間為當地22:50。若回程搭配 TG634 航班，曼谷時間14:20起飛、抵達台北時間為19:00。旅客可以規劃午去午回、晚去午回遊程，飛抵曼谷一夜好眠之後、開始享受豐富休閒行程，返回台北也可以好好休息、隔天精神飽滿去上班，對旅行必備的好體力、好心情而言，是極佳新時段選擇。此外，若想由曼谷轉飛至歐洲、印度、南亞旅遊，現正另有優惠中！

▲七月起增飛TG635，台北時間20:05起飛、抵達曼谷時間為當地22:50。　圖：泰國航空／提供
▲七月起增飛TG635，台北時間20:05起飛、抵達曼谷時間為當地22:50。　圖：泰國航空／提供

為慶祝台北－曼谷增班 TG635，泰國航空更推出「SUMMER SALE－FLY WITH YOU」限時夏日特惠活動，自即日起到6月30日止，預訂7月01日至9月30日期間搭乘 TG635 班次直飛曼谷，含稅只要12,962元起。

▲TG635夏日特惠活動。　圖：泰國航空／提供
▲TG635夏日特惠活動。　圖：泰國航空／提供

查詢相關活動或訂位，請上泰國航空官網：https://www.thaiairways.com/flights/zh-tw/

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