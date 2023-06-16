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半夜沒得逛了！ 唐吉訶德忠孝新生店宣布「取消24小時」營業

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／翻攝Google map、DON DON DONKI Taiwan臉書
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台北夜貓子又少了一處可逛！ 繼上個月經營深夜時段的一蘭拉麵，宣布台北店僅剩下假日提供24小時服務後，來自日本的知名賣場唐吉訶德」最新公告，台北「忠孝新生店」自6/16起將調整營業時間「取消24小時」營業服務。

圖／翻攝Google map
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唐吉訶德北部第二家「忠孝新生店」，自2022年初開幕於台北市忠孝新生商圈的希望園區地下1樓，最新於15日「DON DON DONKI Taiwan」臉書PO出公告，「忠孝新生店自2023/6/16起新營業時間為平日上午9：00至晚上11：00，假日、國定假日則為上午8：00至晚上11：00」，至於西門店的部分，目前仍維持24小時營業。

圖／翻攝DON DON DONKI Taiwan臉書
圖／翻攝DON DON DONKI Taiwan臉書

唐吉訶德日前也有傳出展店消息，預計今年第3季將在「台北南港CITYLINK」3樓進駐，預計進攻迴轉壽司戰場，將拓店為旗下迴轉壽司「鮮選壽司」。

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