台灣好行2.6折起！「北投－竹子湖線」套票、遊程限量開賣

【旅奇傳媒/編輯部整理】為響應綠色旅遊，鼓勵民眾搭乘台灣好行「北投－竹子湖線」（小9公車），享受戶外自然生態之美，臺北市政府觀光傳播局推出「限時雙重優惠」，第一波即將推出五款119元好行超值套票方案，其中兩款套票還能兌換在地特色伴手禮或下午茶；第二波則與旅行社合作，推出六條經典半日遊程，帶民眾賞花海、觀瀑布、踏步道，遊程推廣價399元起，即日起限量開賣！

觀傳局表示，台灣好行「北投－竹子湖線」優惠已連續三年推出，今年則首度結合「北北基好玩卡交通暢遊一日票」推出五款限量套票，專案價下殺2.6折只要119元，不僅能搭乘台灣好行「北投－竹子湖線」，還能當日無限次搭乘台北捷運及北北基公車（不包含編碼4碼之公路客運）。

觀傳局進一步說明，目前五款限量套票中，A、B兩款套票搶先開賣，分別可兌換在地老牌伴手禮店家「巧裕樂牛軋糖專門店」的核桃牛軋糖，以及陽明山必吃窯烤麵包「水果兔自然麵包」的窯烤披薩，且憑套票還可享超過15家台灣好行「北投－竹子湖線」沿線店家優惠，即日起可於KKday、雄獅旅遊官網及指定門市購買，售完為止；至於其餘三款套票則將於7月上架。

▲台灣好行「北投-竹子湖線」遊程皆有導遊帶領。 圖：臺北市政府觀光傳播局／提供

第二波優惠與雄獅旅行社合作，推出六條「北投竹子湖團體半日遊程」，專案遊程推廣價每人399元起，前600名可獲得100元購物金，並可於今年合作的台灣好行「北投－竹子湖線」特約店家使用折抵消費。觀傳局也強調，遊程皆由專業導遊帶領，從新北投捷運站出發，三大內容分別為「懷舊走讀」深入體驗在地之美，「花季必遊」體驗竹子湖四季魅力，以及最受親子喜愛的「農遊體驗」，讓孩童從大自然中學習體驗自然農作的樂趣，即日起加碼推出「解密陽明山」買一送一優惠，遊程原價每人798元，限量30組買一送一，報名詳情請洽雄獅旅遊官網。

▲台灣好行帶你深入體驗在地之美。 圖：故鄉金針花農園／提供

觀傳局說明強調，北投竹子湖有豐富的旅遊資源，盼藉由台灣好行超值套票及半日遊程活動，讓自由行及團體旅客依不同需求，探訪北投竹子湖的人文風情、自然生態、地質景觀及溫泉文化，並提供旅客更便捷、全面性的旅遊服務。

【套票即日起販售至112/11/30，限量1,000份，售完為止。】

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野