台灣SUP景點TOP5精選！水上活動焦點就是你　初學者也能大膽玩

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聯合新聞網／ Tripbaa趣吧! 旅遊平台
（圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）
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SUP立槳體驗持續從2021夯到2023人氣不墜，全台各地也相繼推出各種玩法與美景的SUP景點服務。隨著夏季即將到來及疫情緩和，SUP立式划槳勢必又將再掀起一股熱潮！

對SUP體驗興致勃勃，但又擔心初學者無法駕馭？或是SUP價格不透明？

別擔心！趣吧小編幫大家整理了5個適合新手體驗，又能留下超有質感照片回憶的SUP地點，不論是夏日海岸日出照，還是波瀾壯闊空拍照，又或是網美系透明感美照，小編一次幫你網羅！讓你的2023夏日回憶不留白！

台灣SUP立槳活動推薦：

SUP活動地點#1

喜歡大自然明媚風光，山景湖景交互輝映的超人氣SUP景點，絕對不能錯過花蓮鯉魚潭風景區！

鯉魚潭平穩的水面，相較清水斷崖，對SUP立槳新手較為友善，想躺著玩趴著玩坐著玩，都不怕翻船！

群山環繞搭配清澈的湖水倒映鏡面，襯托出特有的清幽氛圍，任何人都能輕鬆拍出充滿自然詩意的美照！

搜尋【趣吧】：花蓮鯉魚潭SUP｜划向絕美鏡射湖景

▲花蓮鯉魚潭SUP體驗。 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）
▲花蓮鯉魚潭SUP體驗。 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

SUP活動地點#2

墾丁後壁湖中洲沙灘SUP體驗

秘密的墾丁景點，遠離人潮喧囂的私人海域，享受白色珊瑚沙灘與蔚藍海水的悠閒愜意。

兩旁有著星砂灣和小巴里島灘岩，在台灣就能體驗到出國度假般的海島感受。

在專業教練的划船教學中體驗SUP立槳邊倘佯在清澈海面上，擁抱寧靜與悠閒氣氛。

行程中也會協助攝影，幫您留下最美好的一幕。

搜尋【趣吧】：墾丁中洲沙灘SUP｜珊瑚貝殼沙灘

▲墾丁後壁湖中洲沙灘SUP體驗。 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）
▲墾丁後壁湖中洲沙灘SUP體驗。 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

SUP活動地點#3

南投日月潭SUP立槳體驗+空拍

不論日出晨曦的浪漫水氣氤氳，還是豔陽下清澈明媚的日月潭風光，都能自由體驗！

透過SUP立槳飽覽日月潭全貌，感受和以往不同，水光瀲灩情芳好的風情魅力。

日出時分出發，更有機會拍到可遇不可求的「天空之鏡」美景。

兩人就能成行，一位教練專屬服務，全程協助拍攝，更會帶您前往絕美秘境牆留影。

天候狀況佳時，還有空拍機出動，讓您的旅程留下獨一無二的SUP體驗回憶！

搜尋【趣吧】：南投日月潭SUP｜空拍/秘境照

▲南投日月潭SUP體驗 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）
▲南投日月潭SUP體驗 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

SUP活動地點#4

小琉球透明SUP體驗

SUP新手也不怕！最夯小琉球水上活動絕不能缺少SUP立槳！

南島最多海龜的清澈小琉球珊瑚海域，搭配透明SUP板，

讓您如同被湛藍色海水擁抱，海中美景盡收眼底。

仙境般浪漫風情，彷彿置身海外熱帶海島，這樣的美麗SUP體驗在台灣就能體驗，小琉球絕對是您夏日水上活動的最佳選擇！

搜尋【趣吧】：小琉球透明SUP．划在海龜旁

▲小琉球透明SUP體驗 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）
▲小琉球透明SUP體驗 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

SUP活動地點#5

台東東河日出SUP體驗

超夯熱血SUP體驗此生必來！帝王石&東河雙橋美景，一起來台東馬武窟溪追曙光！

體驗獨特戶外「溪」式早餐，享用時搭配浮出海面的晨光，絕對是難以言喻的感動。

飽餐後沐浴在晨光中悠遊馬武窟溪，在白色石灰巨岩間穿梭，對SUP初學者極為友善的划行環境，絕對讓您能留下難忘深刻的回憶。

搜尋【趣吧】：台東東河日出曙光SUP｜溪畔早餐

▲台東東河日出SUP體驗 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）
▲台東東河日出SUP體驗 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

更多SUP立槳玩法推薦：

搜尋【趣吧】：宜蘭南方澳SUP立槳活動

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小琉球 日月潭 美景

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