台中自行車嘉年華東勢登場 五條「特色路線」共享騎乘樂

【旅奇傳媒/編輯部整理】「2023世界自行車日－台中自行車嘉年華」活動，已於6/3熱鬧登場，近千位民眾自東勢客家文化園區出發，台中市副市長王育敏、交通部政務次長胡湘麟、交通部觀光局副局長周廷彰、立法院副院長蔡其昌、立法委員江啟臣、楊瓊瓔、市議員吳振嘉、蔡成圭、參山國家風景區管理處長曹忠猷、中市府觀光旅遊局長陳美秀、日本大分縣中津市及佐伯市代表、巨大集團創辦人劉金標、中台灣縣市代表、公協會理事長等，齊聲宣告活動開始，並一同騎乘至后里馬場。

王副市長指出，中台灣地區擁有傲人的自行車產業及多元的休閒型自行車專用道，集結產業力量，在活動會場設置「自行車產業故事書」，透過一張張照片，講述台灣自行車產業是如何從零件製造、走過經濟不景氣危機、外銷國際，逐步成為全方位自行車大國；現場特別展示民國40、50年代時期所需的自行車車牌，參觀民眾直呼長知識了；民眾到場還可體驗「自行車連線裝置」，透過自行車練習台及LED螢幕，就能模擬騎乘全台灣各處自行車道的感受。

▲日本中津市組團參加。 圖：台中市政府觀光旅遊局／提供

觀旅局表示，聯合國公定6月3日為「世界自行車日」，中市府與交通部觀光局今年首度攜手辦理「世界自行車日－台中自行車嘉年華」響應活動；為促進國際交流、疫後重啟觀光合作，中市府特別邀請曾簽訂「促進自行車旅遊及觀光友好交流協定」的日本大分縣中津市及佐伯市到台中交流。 中津市代表提到，「東后豐自行車道」與其「紅葉耶馬溪自行車道」皆由舊鐵道、月台改建，很高興本次受邀來訪騎乘體驗，也誇讚民眾踴躍參與活動的熱情；佐伯市代表則分享，今年2月與台中市締結 MOU，很開心短期內再次到訪，更深入認識台中。

同日觀旅局也在后里馬場花舞館準備精彩表演節目、幼童Push bike體驗、自行車產業市集等迎接遊客，同時號召中台灣區域治理平台8縣市的夥伴到場設攤，一同推廣中台灣觀光旅遊，現場活動吸引爆滿民眾同歡。 陳局長進一步說明，后里馬場花舞館內及周邊活動豐富多元，幼兒Push bike體驗活動一開放線上報名，150個名額隨即秒殺，現場詢問度破表，更有許多家長帶著孩子到現場，觀賞咖喱玩劇團、小青蛙劇團、迷思魔幻劇團等親子互動表演，花舞館簡直化身孩子的天堂；表演更安排蘊含台中在地文化的九天民俗技藝團，將本土藝術推向國際。

觀旅局補充，台中自行車嘉年華除主場活動外，還有「2023壹|參|伍」活動，邀民眾一起騎自行車，暢遊台中「高美濕地網美行」、「舊城文資行」、「舊山線綠廊漫遊」、「老城舊滋味」、「產業故事館主題」五條富有特色的自行車推薦路線，享受在地風貌及自然人文。6月30日前完成騎乘任務可兌換限量贈品，還可以參加大玩台中Facebook 粉絲團抽獎活動，最大獎是「二天一夜台中鐵馬雙人遊」。

觀旅局邀民眾一同體驗世界自行車日的「綠色、永續、低碳」精神，並深入認識自行車產業重鎮的台中，享受自然漫活的旅遊樂趣。

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