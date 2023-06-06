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致敬三鐵與警消人員 「麗寶樂園&馬拉灣」6月憑證享5折優惠

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致敬三鐵警消憑證購票享5折優惠。　圖：麗寶樂園渡假區／提供
致敬三鐵警消憑證購票享5折優惠。　圖：麗寶樂園渡假區／提供

【旅奇傳媒/編輯部整理】為歡慶即將到來的6/9鐵路節、6/15警察節，麗寶樂園渡假區六月份推出「三鐵警消月」優惠，即日起至6/30讓辛苦的警察、消防與三鐵人員們，憑證購票即享探索世界、馬拉灣雙園擇一450元(原價899元)的門票優惠，搭乘全台最大天空之夢摩天輪也只要150元。麗寶樂園渡假區表示，不論是捍衛治安的波麗士大人、爬高樓進火場的消防弟兄、年節疏運送你平安返鄉的三鐵交通人員，平時都默默守護我們，但他們卻因為輪班值勤，鮮少有時間好好陪伴家人，麗寶樂園渡假區6月份推出專屬優惠，回饋辛苦的三鐵警消人員，向他們致敬！

▲三鐵警消人員，可趁優惠與家人暢玩樂園。　圖：麗寶樂園渡假區／提供
▲三鐵警消人員，可趁優惠與家人暢玩樂園。　圖：麗寶樂園渡假區／提供

「三鐵警消月」優惠活動，凡任職於高鐵、捷運、警察、消防員、義警、義消、民防、海巡等，現任從業人員，本人持證購票，暢遊探索世界或馬拉灣原價899元的門票只要450元，同行親友每人享699元優惠，至多以2人為限，優惠不分平假日，鼓勵平日辛勞的三鐵人員與警察們帶親友來趟樂園放鬆之旅。

全台最大天空之夢摩天輪，備有冷氣空調，愜意舒服地坐在車廂內，大台中地區美景盡收眼底，日夜有不同風情，三鐵警消人員持證購票本人獨享150元優惠價(原價350元)，同行親友每人享250元優惠，至多以2人為限。讓三鐵警消人員能好好陪伴家人與愛人，享受天倫之樂還能聰明省荷包。 即日起至6/30(五)加入麗寶樂園渡假區LINE會員，即可獲得好禮三選一，有停車折抵券及麗寶福容大飯店、賽車主題旅店餐飲住宿優惠券、天空之夢摩天輪搭乘券等多項好禮。

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