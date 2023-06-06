荷航2023年冬季復飛台北-阿姆斯特丹、每週4班 配備全新尊享經濟艙

荷蘭皇家航空（KLM）最近宣佈將於2023冬季航班時刻恢復臺灣桃園國際機場與阿姆斯特丹史基浦機場之間每週4個的直航航班，航班將由波音B787-9飛機執飛，配備全新的尊享經濟艙。

荷蘭皇家航空將於2023冬季航班時刻恢飛台北與阿姆斯特丹之間每週4個直航航班，配備全新的尊享經濟艙；圖片／法航-荷航集團提供

法航荷航大中國區總經理韋邁綸（Wouter Vermeulen）表示，很高興能在2023年冬季恢復阿姆斯特丹-臺北航線的直飛客運航班。每週執飛的4個航班將配備荷航全新的尊享經濟艙，期待為乘客提供更為愉悅和無縫的旅行體驗，為他們在往返臺北和阿姆斯特丹之間提供更為靈活的時刻選擇。

屆時，荷航將在其大中華區市場的4個目的地共將營運22個客運航班，即臺北（每週4班）、香港（每週4班）、北京（每日航班）及上海（每日航班）。

荷航全新的尊享經濟艙；圖片／法航-荷航集團提供

荷航全新艙等：尊享經濟艙座位更寬、後傾角度大

荷航尊享經濟艙是一個全新的機上艙等，有獨立的客艙，提供新型的座椅以及獨特的服務和餐飲理念。尊享經濟艙的容量將從21到28個座位不等，這些座位將比標準經濟艙座位更寬，提供更多的腿部空間、更大的螢幕和腳踏板，以及更大的座椅後傾角度。

尊享經濟艙機上餐食豐盛小吃來自環宇商務艙熱門選單

尊享經濟艙也提供獨特的餐飲理念。在洲際航線上，根據飛行時間的長短，將提供一次或兩次熱餐，有肉類、魚類或素食菜肴可供選擇。餐後，乘客還將可享受咖啡、茶、甜酒和冰淇淋。在兩餐之間還會提供各種小吃和雞尾酒，均選自受環宇商務艙乘客歡迎的小吃選單。

自2004年合併以來，荷航已成為法航-荷航集團的一部分；圖片／法航-荷航集團提供

尊享經濟艙重量輕採用可重複使用材料

尊享經濟艙的新座椅是由柯林斯航太公司（Collins Aerospace）和荷航客戶體驗部的專家共同設計的。除了優雅的設計和舒適的功能外，這些座椅也更輕。荷航為尊享經濟艙選擇餐飲材料時也同樣謹慎：採用可重複使用的材料（特殊的餐具、碗和盤子由輕質聚丙烯製成），不可重複使用的材料則是由回收的PEF製成。所有材料都在循環性和重量上被進行了仔細的評估，同時不影響美學設計。

尊享經濟艙的體驗將從機場開始，乘客擁有更靈活的行李安排和SkyPriority特權，包括優先辦理報到手續和登機。

===================撰文／方雯玲 Wenling Fang

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