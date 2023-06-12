夏日森呼吸！悠遊國家森林遊樂區 數位支付享10%回饋

補班日綿羊也加班！本周六(17)將迎來今年第五個補班日，出遊首選「清境農場」特別貼出公告表示，6/17補班日當天將「加演綿羊秀」，並採平日票收費。消息一出，不少網友留言回應「綿羊也要加班了」、「羊羊也

2023-06-12 12:00