夏日森呼吸！悠遊國家森林遊樂區 數位支付享10%回饋
【旅奇傳媒/編輯部整理】炎炎夏日，最適合到國家森林遊樂區踏青避暑，為使遊客購票遊園更加優惠，農委會林務局、土地銀行與財金資訊公司自即日起至112年10月31日合作推出「台灣Pay購票享10%回饋優惠」，活動期間於林務局轄管太平山、內洞、滿月圓、東眼山、拉拉山、大雪山、八仙山、奧萬大、阿里山、藤枝、墾丁、雙流、知本、池南等14處國家森林遊樂區，以及烏來台車與太平山蹦蹦車使用台灣Pay掃碼支付付費購票，即可享10%現金回饋，活動期間每一帳戶最高回饋500元，總回饋金額上限29萬元！歡迎大家走入森林，找尋、收藏最能身心降溫的森林色系組合。
林務局表示，提到森林的顏色，大家常聯想到綠色，但其實森林的色彩是由自然界中的各個成員交織而成，臺灣每處國家森林遊樂區的四季美景都是由不同的森林系色票構成，觀察園區裡的迷人色彩，由它們饒富趣味的俗名，感受自然萬物與人文視野交會的美妙。林務局也挑選幾處夏日推薦園區的代表性風景，整理色票提供大家參考，歡迎大家走入森林將看見的美景拍下來，再由照片中找找自己蒐集了哪些色彩。
台灣山林悠遊網 https://recreation.forest.gov.tw/
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