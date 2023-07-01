獨特化旅遊趨勢掀起！「華航機微酒」再進化 搭商務艙、豪經艙．行程更彈性自由

過去旅行社採用航空公司機位，包裝的絕大多數是大眾化、平價型的團體旅遊產品，但疫情後有所改變，越來越多旅客喜歡自由行，鑒於這樣的趨勢，華航於去年8月底、邊境尚未解封前，即推出【華航機微酒】產品，攜手業者提供機票+飯店，讓旅客享優惠、樂自由，依個人喜好調配、自主且自組屬於自己的產品與行程，推出後即因吸睛的產品名稱獲得旅客青睞與好評。隨著疫後市場需求與變化，更多旅客願意花費更多旅費、希望走更獨特、深度化的行程，【華航機微酒】推陳出新，不但擴大航線範圍/ 新增歐美航線，更呼應旅客需求、將豪華商務艙/ 豪華經濟艙納入產品包裝，隨後亦提升產品彈性、一人即可成行，讓旅程更自由！

華航【華航機微酒】與高端飯店代理合作，例如推出星野虹夕諾雅峇里島飯店，感受日式的極致服務；圖片／華航提供

【華航機微酒】說明會邀請高端飯店代理、旅行社、Club Med精緻全包式假期等業者分享，結果發現，旅客想要安排的旅遊行程千變萬化，有人已預訂2025年行程，有薪水階級旅客花費一整年薪水前往南極等，都打破過去大家對旅遊模式的印象，也說明現階段旅遊趨勢的改變。

華航台灣地區處長兼台北分公司總經理李宜洲表示，隨著旅遊市場逐步回溫，華航亦觀察到另一波旅遊型態崛起；深度旅遊、在地體驗、奢華/ 主題式行程、漫遊/ 慢遊等關鍵字不斷出現在近期旅遊趨勢報導中，「旅遊獨特性」已為旅客選擇旅遊產品重要考慮因素之一。他也說明，華航提供團體機位給旅行社，但傳統系列團成團率變低，所以更多旅行社採用自由行FIT的機位客製化團體行程。

為能回應此市場趨勢，【華航機微酒】再度推出另一款專屬特調，攜手數家業者合作推出【華航機微酒/ 尊寵篇】，這些業者不管是針對自由行或團體產品都做了獨特包裝，滿足需求。

【華航機微酒】與旅行社合作，推出奢華鐵道旅遊產品；圖片／華航提供

過去奢華鐵道比較困難出現在團體旅遊，因為一位難求，但現在更多旅行社推出團體產品，受到市場上的歡迎，華航與雄獅旅遊合作，推出「關東雙鐵道★極致美學．舌尖上饗宴5日」，採用日本西武鐵道邀請建築大師隈研吾打造的「52席の至福」高檔餐飲列車、可180度飽覽富士山美景的富士山景觀特急列車，一次體驗特色雙鐵道；華航與晴日旅遊合作，推出市場唯一的日本四國JR鐵道三大特色列車一次體驗，更有全日本票選第一/ 伊予灘物語列車，帶旅客盡覽四國風光並享受尊爵住宿條件，體驗最獨特的鐵道深度漫遊。

疫後想一圓人生中的旅遊夢想清單的旅客大增，華航亦攜手元本旅遊，針對消費者獨特且小眾的旅遊目的地，例如南極，探索過去難以企及的特殊體驗，來趟奢華且難忘的深度旅遊。

華航攜手Club Med推出精緻全包式假期，主推北海道高端全包式旅遊，圖為Club Med Tomamu全景；圖片／華航提供

想要遠離塵囂、享受頂級住宿？華航攜手代理悅榕集團Banyan Tree的燦星旅遊，主打入住中越蘭珂悅榕庄，其以承襲越南古代王朝建築風格、全泳池別墅著稱；與代理星野集團飯店的湯桂禎旅行社合作，獨家推出星野虹夕諾雅峇里島飯店，入住觀景露台花園泳池Villa，感受日式的極致服務。

想享受高質感的親子/家庭時光、一站全包、免除安排家庭旅遊的諸多麻煩？華航攜手Club Med推出精緻全包式假期，主推北海道高端全包式旅遊，從機票、接駁、住宿、三餐、兒童照護、水陸活動及主題派對一價全包，讓旅客省去規劃的心力，父母親不僅可以『丟包小孩到兒童俱樂部』享受自由的成人獨處時光，村內更特別企劃『親子同樂營』，帶著全家人一起競賽玩耍，讓親子假期更豐富有趣。

中華航空豪華商務艙主菜首波推出「芋頭鴨絲米粉」，為頤宮經典私房推薦菜 ；圖片／華航提供

過去飛機餐，由於種種條件的限制，比起陸地餐食總是差上一截，近來華航即致力提升機上服務品質，結合機上精緻餐飲文化，打造空中米其林，陸續與法朋、燈燈庵、陽明春天合作，把精緻甜點、日本會席料理、蔬食餐，均搬上飛機，迎合旅客越來越講究的味蕾美食想望，近期更攜手台灣唯一的米其林三星/ 頤宮中餐廳，全新推出「高空三星私房食藝」機上餐點。華航空中商用品供應營銷處處長曹志芬說明華航一連串空中餐食革新的努力，背後克服種種困難挑戰，她也建議，想要在空中享用米其林餐的旅客，可透過預訂以免向隅。

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撰文／方雯玲 Wenling Fang

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