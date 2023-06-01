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全航線899元起！虎航機票再下殺　日韓澳越統統有、線上線下同步開搶

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／台灣虎航提供、台灣虎航臉書
圖／台灣虎航提供、台灣虎航臉書

高雄人必看！台灣虎航機票促銷又一波，本次虎航參展高雄市旅行公會國際旅展，於6/2至6/5在高雄展覽館展開。虎航「虎力全開」大方推出「全航線899元起」的超殺優惠，現場購票再享9折，另外加碼再推登錄購票資訊抽機車的好康活動，高雄人週末衝一波！

圖／台灣虎航提供
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台灣虎航「虎力全開」將於6/2至6/5參與高雄市旅行公會國際旅展，並推出超殺促銷「全航線899元起」，日本、韓國、澳門、越南隨你選，現場購票還能再享9折，加碼再送成交禮及登錄資訊抽機車等活動。而旅展優惠價除了在高雄展覽館線下進行外，6/2上午10點也於線上同步開跑，台北、台中出發也有優惠，旅遊期間則為2023/6/2至2024/3/30。

圖／台灣虎航臉書
圖／台灣虎航臉書

虎航｜虎力全開機票促銷

促銷內容：全航線899元起優惠價 線上同步開賣

促銷期間：2023/6/2 10:00-2023/6/5 23:59

旅遊期間：2023/6/2至2024/3/30

活動頁面

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