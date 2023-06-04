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馬拉灣「台味酷浪季」搶攻味蕾！麗寶福容推經典台菜

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圖：麗寶樂園渡假區／提供
圖：麗寶樂園渡假區／提供

馬拉灣「台味酷浪季」推出經典台菜，搶攻饕客味蕾。　圖：麗寶樂園渡假區／提供
馬拉灣「台味酷浪季」推出經典台菜，搶攻饕客味蕾。　圖：麗寶樂園渡假區／提供

 【旅奇傳媒/編輯部報導】麗寶樂園渡假區每到夏日就會被敲碗的水樂園馬拉灣，於2023年重磅推出「台味酷浪季」主題，一連串的台式趣味活動、台味裝置藝術！渡假區內的麗寶福容大飯店6/1-8/31推出馬拉灣季節限定的專屬台味菜單，讓這個夏天充滿最Local的經典台味饗宴。

▲這個夏天，到馬拉灣體驗台味酷浪季饗宴。　圖：麗寶樂園渡假區／提供
▲這個夏天，到馬拉灣體驗台味酷浪季饗宴。　圖：麗寶樂園渡假區／提供

福容大飯店官網即日起至6/9展開線上旅展，推出「雙人麗寶假期」內含麗寶福容大飯店和洋套房雙人住宿一泊一食，加贈探索世界或馬拉灣雙園擇一門票2張、天空之夢摩天輪搭乘券2張，原價15,680元，這次下殺6,999元！三天兩夜更划算下殺3.8折，只要9,999元（原價26,460元），就能入住麗寶福容大飯店雙人精緻家庭房，含雙日早餐再加碼送水陸雙園擇一門票2張、天空之夢摩天輪搭乘券2張。

▲福容線上旅展開跑，麗寶福容三天兩夜住宿，不用萬元。　圖：麗寶樂園渡假區／提供
▲福容線上旅展開跑，麗寶福容三天兩夜住宿，不用萬元。　圖：麗寶樂園渡假區／提供

▲馬拉灣今年主打【台味酷浪季】，將有一系列台味佈置與活動。　圖：麗寶樂園渡假區／提供
▲馬拉灣今年主打【台味酷浪季】，將有一系列台味佈置與活動。　圖：麗寶樂園渡假區／提供

麗寶福容大飯店招牌BUFFET餐廳「田園咖啡廳」推出台味海鮮季，包括又肥又脆的澎湖小卷，加上擁有獨特香氣與Q彈口感的新竹米粉，製作而成的經典台味「小卷米粉」；還有透過白酒清蒸搭配蔥香醬，凸顯澎湖牡蠣新鮮甘甜與淡淡海水鹹氣的「蔥香酒蒸鮮蚵」；以台灣古早西餐廳的料理手法呈現的「黃金焗扇貝」，可以品嚐到整粒扇貝與白醬融合對味的滿足感，活動期間出示馬拉灣票根或手環用餐，自助晚餐還可享9折優惠。

主打港式飲茶的「福粵樓」則推出蔥爆牛肉、麻婆豆腐、鹹魚雞粒炒飯，還有台菜中必備的三杯系列，本次也推出了最受歡迎的三杯雞腿肉、三杯中卷，活動期間凡點主廚推薦台味料理餐點，酒精飲品享85折優惠；大廳咖啡吧則推出台式小點，採用大紅袍花椒、雲林大蒜、南部粉蔥、埔里紹興酒魯製增香，再以豬皮、雞翅萃取膠原蛋白後，讓食材吸收滿滿香氣和膠質，呈現香氣十足的「滷味拼盤」；以及使用台農二號土鳳梨加上冰糖、黑糖經過5小時的慢火熬煮的「古早味鳳梨冰」，凡點滷味拼盤加購全系列飲品享85折優惠。

6月起麗寶福容大飯店推出「戀夏嘉年華」休閒活動，包括在麗寶福容大飯店戶外泳池舉辦夏日狂歡派對，有適合大小朋友的互動遊戲、水上排球比賽等，以及扎染提袋DIY、后里自行車探索之旅，讓你住飯店還能體驗超chill的夏日行程。

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福容大飯店 咖啡廳 澎湖

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