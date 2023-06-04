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雄獅獨家「兩鐵旅遊列車」企業響應低碳包團．暑假輕鬆環島、排隊美食吃到飽

欣傳媒／ 欣傳媒

雄獅「兩鐵旅遊列車」主打鐵道結合鐵馬，攜手旅客一同響應低碳永續旅遊，第二季行程自上架以來已銷售約8成，更收到超過2百人企業包團需求，針對即將到來的暑假檔期，兩鐵旅遊列車將帶旅客完成環島夢想，推出「單車逍遙環島」5日遊，除造訪5大必騎單車路線外，還能嚐遍各種美食，體驗泰國蝦現釣現烤及七股潟湖烤鮮蚵吃到飽等，替旅客補充運動後所需蛋白質，另外還有福隆沙雕季一日遊行程，每人499元起，帶旅客邊騎邊玩全台灣！

兩鐵旅遊列車使用低碳運具火車結合零碳排單車，吸引企業包團響應；圖片／雄獅旅遊提供

雄獅旅遊表示，全球持續關注環境永續，企業紛紛一同響應ESG「綠色旅遊」模式，兩鐵旅遊列車使用低碳運具火車結合零碳排單車，有別於市場挑戰類的單車行程，運用專列優勢一次體驗火車風光、單車騎行及豐富美食，減少碳足跡排放，讓「環境永續」成為不可或缺的旅遊元件，為最佳致力環境維護的旅遊方式。

兩鐵旅遊列車第三季推出「單車逍遙環島」行程，帶旅客征服蘇花公路清水斷崖段；圖片／雄獅旅遊提供

兩鐵旅遊列車與中華民國自行車騎士協會攜手合作，於第三季推出「單車逍遙環島」行程，網羅知名路線十七公里海岸線及后豐鐵馬道等，還能征服「蘇花公路清水斷崖段」，一覽懸崖峭壁配上太平洋的絕美風景，「南迴公路大鳥大竹段」享無敵海景，以及號稱及全台最美、最適合騎單車的「193縣道」，且為撫慰騎車後疲憊身心，特別安排泰國蝦現釣現烤、七股潟湖烤鮮蚵等美食饗宴，還能免排隊吃知名小吃花蓮嘉興檸檬汁、萬巒豬腳及麻豆碗粿等，5月30日前報名每人現折2千元。

8月25日趟次結合「縱谷原遊會」體驗原住民文化，如獵人課程、編織體驗等；圖片／雄獅旅遊提供

若擔心體力無法負荷，「花東３日」行程則是不能錯過的選擇，其中8月25日出發趟次，特別結合盛大「縱谷原遊會」帶旅客藉由市集、活動、音樂深入原住民文化，一嚐野奢料理、獵人課程及編織體驗等；此外2023福隆沙雕季將於6月盛大展開，因此特別於6月9至10日加開一日遊行程，每人只要499元起，安排舊草嶺隧道、石城漁港、冬山彩繪稻田等，騎上單車漫遊東北角。

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「兩鐵旅遊」正夯！鐵馬搭上鐵道，精選７個東部熱門單車追風景點

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撰文／方雯玲 Wenling Fang

欣傳媒 https://www.xinmedia.com/article/211937

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