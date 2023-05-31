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為什麼昆布在海裡不會泡出高湯？日水族館揭超可愛真相：因為它在忍耐

DailyView網路溫度計／ DailyView網路溫度計
image source: 示意圖／Pexels
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文／蔡瓅萱

「昆布高湯」是許多日本料理和火鍋的靈魂，將乾燥後的昆布泡入水中再經過熬煮之後就可以得到鮮甜美味的高湯。許多人會建議製作昆布高湯時要經過「冷泡」的過程，其實在尚未經過熬煮之前，昆布泡在冷水中的時候就會釋放出許多鮮味，因此便有網友好奇，為什麼昆布泡在海裡的時候不會製造出高湯？其實這個問題有日本的水族館曾經做出解答，背後的原因也非常有趣。

為什麼昆布在海裡不會泡出高湯？水族館解答：它在忍耐

許多美味的湯底都源自於昆布的鮮甜，要做出美味的昆布高湯，長時間的浸泡是不可缺少的重要步驟，浸泡時間的長短也會影響到風味。不過同樣是泡在水裡，為什麼昆布泡在海水中的時候不會變成「高湯」呢？這個問題曾在網路上造成討論，也有日本網友發現水族館給出非常有趣官方解答。


位於日本北海道的小樽水族館（おたる水族館）曾貼出一個可愛的問題，詢問大家「為什麼昆布在海水中不會泡出高湯」？並給出三個選項－－「其實還是會泡出高湯」、「因為是海水所以不會有高湯」、「因為它（昆布）在忍耐」，而正確的解答，居然是「昆布在忍耐」。

努力讓營養素不要流出體外！網笑：昆布，謝謝你的忍耐

水族館說明，因為在海中的昆布還是活著的狀態，出於生存的本能會保持讓自己體內的營養不要往外流逝，以維持生命活動力，所以當昆布還活在海水中時，並不會產生「高湯」。不過被人類採集又經過乾燥後的昆布已經死亡，在細胞壁壞死的情況下營養就會流出，變成昆布高湯。

為什麼昆布在海水裡不會泡出高湯？

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雖然原因是出於生物的本能，不過小樽水族館卻使用了「忍耐」一詞，讓許多網友都覺得非常可愛，腦海中也很有畫面，「超可愛的啦，昆布！謝謝你在海中這麼努力忍耐」、「昆布，謝謝你的忍耐」、「我洗澡的時候也是忍耐著不流出高湯」、「從今天開始用到昆布的時候會說『辛苦你了』」。

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