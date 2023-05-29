限時搶購！ 大地酒店夏日線上旅展 住宿.美食.SPA套券優惠51折起

飯店夏日旅展超值又划算的住宿券當然不可缺席。 圖：大地酒店／提供

【旅奇傳媒/編輯部整理】針對2023 TTE台北國際觀光博覽會，大地酒店同步驚喜上架夏日線上旅展好康優惠！超值又划算的住宿券當然不可缺席，一泊一食住宿券在淡季(5-9月)平假日、連假期間皆適用不需加價，單張售價只要8,888元(51折，原價17,380元)，除提供雙人份早餐外，房內皆備有溫泉浴池，館內大眾風呂、露天泳池、SPS水療池等均可免費使用，還有悠閒愉快的Happy Hour時光，5-9月平日入住還可選擇升等奇岩山景房或贈送紅酒一瓶(二擇一)，若購買五張一組套票再加贈1張淡季5-9月一泊一食平日住宿券。一泊二食住宿券單張售價則為11,888元(55折，原價21,516元)，除住宿條件同一泊一食外，另可彈性選擇月兒彎彎、喜歡西餐廳的晚餐或翌日午餐2客(每客價值1,880元+10%)，五張一組套票同樣加贈淡季5-9月一泊二食平日住宿券1張。

▲一泊二食-月兒彎彎餐點。 圖：大地酒店／提供

美食饕客絕對不能錯過今年的「料理東西軍」，一套6張7,890元，可使用於大地酒店旗下3間餐廳，1張餐券即可兌換月兒彎彎涮涮鍋或喜歡西餐廳的1,580元+10%套餐1客，另也適用於兌換雙人下午茶一套(三擇一)。9月底前平日更限量供應奇岩一號中式套餐，包含經典的藤椒老罈酸菜牛、川味乾鍋酒釀蝦、剁椒活鮮魚，想要一飽口福就在今夏！ 喜歡SPA精油按摩的人可參考首次推出的「The Gaia Spa」套券，一套5張15,800元，每張3,160元就可以享受長達70分鐘的全身精油芳療課程(原價4,200元)，9月底前平日使用票券再加贈芳療室內泡湯30分鐘，體驗最愉悅的放鬆時光。

大地酒店表示：「即日起推出的線上旅展絕對是本年度最優惠的促銷之一，用意想不到的優惠價格就可入住五星級飯店；而料理東西軍的用意是讓饕客分次品嘗館內3間餐廳的經典料理；SPA芳療套券則是首次推出的新產品，聘邀專業的芳療師，讓所有旅客的身心都得到最完美的療癒」。

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