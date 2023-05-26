60座「福隆國際沙雕藝術季」看爆！漫威、星際與迪士尼統統都看得到

每年夏天必拍的海邊景點「福隆沙雕」即將盛大登場！今年的主題為「迪士尼百年慶典」，在福隆海灘將呈現精彩沙雕展覽，包含展出主題沙雕作品，其中包含米奇、白雪公主、復仇者聯盟等迪士尼經典角色。展覽將於6月9日正式開幕，並持續四個月至10月22日，給予旅客充足的時間來一同沉浸在這個夢幻的迪士尼世界中，拍下美好的回憶，準備揪團了！

圖／新北旅客臉書粉絲團提供

而新北旅客粉絲團透露，今年的「福隆沙雕」將展出共60座迪士尼主題沙雕作品，數量更勝以往，像是包括大人小孩都喜愛的迪士尼、皮克斯、漫威和星際大戰系列。無論漫威粉絲或迪士尼影迷統統都能一睹沙雕的風采。展期長達四個月，絕對別錯過與迪士尼卡通明星的難得合影機會。

圖／新北旅客臉書粉絲團提供

至於收費方式分為每位成人150元、團體20人以上每位120元，若是3至12歲小孩或65歲長者只要65元，而未滿3歲、身心障礙者與其陪同者則免費喔！

圖／新北旅客臉書粉絲團提供

2023福隆國際沙雕藝術季

┃活動地點：福隆海水浴場

┃活動日期：2023/6/9 ~ 10/22

┃參觀時間：08:00 ~ 18:00

圖／新北旅客臉書粉絲團提供

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