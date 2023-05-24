睽違3年再度回歸！台北國際觀光博覽會（TTE）百家業者協同創造億萬商機

【旅奇傳媒/記者-陳妍潔】2023台北國際觀光博覽會由台北市旅行商業同業公會主辦，於5/26～5/29 在台北世貿一館盛大開展！睽違3年海外旅遊重啟，此次集結250家國內外廠商，涵蓋10國海外單位、5大航空公司、中央部會及全台16縣市政府、50家旅行社和國內飯店共襄盛舉。全球疫情趨緩，國人亦引頸期盼著出國旅遊，本次展會預估人潮將突破30萬人次，一同見證觀光產業重返榮耀，開創新一波億萬旅遊商機！

▲長程線專家永信旅行社推出早鳥超優惠，豪華北歐之旅不容錯過。 記者-陳妍潔／攝 ▲長程線專家永信旅行社推出早鳥超優惠，豪華北歐之旅不容錯過。 記者-陳妍潔／攝

小資旅遊就趁現在 極光之旅最高享萬元早鳥優惠

易飛網旅行社推出「樂遊韓國4＋1日」，前往熱門韓劇《黑暗榮耀》拍攝地，走訪景福宮體驗韓服拍攝，加贈樂天世界樂園，團費只要8,900元起，展場下殺第2人再折2,000 元！東南旅行社推出展場限定出發日－「韓國濟州島暑假4日遊」9,999 元起，讓小資族不用擔心荷包，偕同三五好友開心出遊，一秒出國即刻旅行！

永信旅行社推出「北歐極光旅人，帝王蟹|玻璃屋|破冰船探險10天」，在出發前150天前報名最高可享萬元優惠，旅展現場還會有更多獨家活動；五福旅行社搶攻暑假親子旅遊，推出「大阪樂高雙樂園＋環球影城5日遊」團費最低只要41,900元；喜鴻旅行社推出「東京雙樂園5日遊」，團費只需42,900元起，兒童不佔床第2人優惠可省6,000元，早鳥優惠再折1,500元！

▲燦星旅遊睽違20年推出普吉島行程，搶攻暑假檔期。 記者-陳妍潔／攝

燦星旅遊以「旅行夢想 一起抵達」主題，推出多個FUN暑假優惠行程，四國「麵包超人列車.道後溫泉5天」、關西「環球影城.麵包超人博物館5天」、北陸「樂高樂園.哆啦A夢列車5天」，30,900元起，小孩不佔床最高折$10,000」第二人折3,000；普吉島「童心玩雙樂園保證入住星級酒店4天」27,900元起和「泰國驚奇四樂園5日」24,900元起；四國高知絕景「黑潮鐵道.雲邊寺纜車.天空之鏡4日」$17,900起，夏季最夯「仁淀川水晶獨木舟4日」$19,900起。

▲中華航空7╱18起以華航新世代 A350客機執飛，開航布拉格直飛航線。 記者-陳妍潔／攝 ▲中華航空7╱18起以華航新世代 A350客機執飛，開航布拉格直飛航線。 記者-陳妍潔／攝

華航7/18開航布拉格 長榮全航點票價85折優惠 虎航岡山天天飛

中華航空歡慶布拉格開航， 7/18起由華航新世代 A350客機執飛，台灣出發經濟艙最低票價27,160元起（未稅），華航會員再享限時專屬優惠活動，最高能享2倍哩程！長榮航空今年再次通過知名航空服務調查機構SKYTRAX稽查，連續第8年獲得全球目前僅10家擁有的5星級航空公司認證，此次祭出全航點最高85折優惠，於台北國際觀光旅展與線上旅展同步開跑。

台灣虎航5/27起推出「桃園－岡山」天天直飛的夏季航班，更推出單程未稅最低2,599元起的航線促銷優惠，不到3,000元就能直飛日本岡山、暢玩各大知名夯點，另外每日於旅展現場還能參加抽獎活動，還有機會獲得亞洲不限航點來回機票，想要出國的民眾務必來旅展搶好康！

澳門航空與可樂旅遊、吉帝旅遊、雄獅旅遊及東南旅遊等4家業者合作，共同推出多樣超優惠的自由行套裝行程，小資自由行方案最低只要8,888元！展場現場再加碼抽玩樂票劵，水上樂園、澳門旅遊塔空中漫步體驗券任你抽，民眾只要前往澳門航空攤位參與互動遊戲，即可參加抽獎活動，還有機會抽出澳門航空機加酒3天2夜航程！

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