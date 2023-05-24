快訊

種族主義的西甲？皇馬黑人球星遭辱罵「猴子」的歧視風暴

想當Netflix合法「寄生帳號」？1圖看哪種收費方案划算、曝「額外成員」神秘規則

告陶喆才知！作曲家遭前夫冒名簽約 「音樂人王治平」被判刑3月

睽違3年再度回歸！台北國際觀光博覽會（TTE）百家業者協同創造億萬商機

旅奇傳媒／ 旅奇傳媒 TR Omnimedia
台北市旅行公會主辦2023台北國際觀光博覽會，集結上百家廠商祭出多項旅遊優惠。　記者-陳妍潔／攝
台北市旅行公會主辦2023台北國際觀光博覽會，集結上百家廠商祭出多項旅遊優惠。　記者-陳妍潔／攝

【旅奇傳媒/記者-陳妍潔】2023台北國際觀光博覽會由台北市旅行商業同業公會主辦，於5/26～5/29 在台北世貿一館盛大開展！睽違3年海外旅遊重啟，此次集結250家國內外廠商，涵蓋10國海外單位、5大航空公司、中央部會及全台16縣市政府、50家旅行社和國內飯店共襄盛舉。全球疫情趨緩，國人亦引頸期盼著出國旅遊，本次展會預估人潮將突破30萬人次，一同見證觀光產業重返榮耀，開創新一波億萬旅遊商機！

▲長程線專家永信旅行社推出早鳥超優惠，豪華北歐之旅不容錯過。　記者-陳妍潔／攝
▲長程線專家永信旅行社推出早鳥超優惠，豪華北歐之旅不容錯過。　記者-陳妍潔／攝
▲長程線專家永信旅行社推出早鳥超優惠，豪華北歐之旅不容錯過。　記者-陳妍潔／攝

小資旅遊就趁現在 極光之旅最高享萬元早鳥優惠

易飛網旅行社推出「樂遊韓國4＋1日」，前往熱門韓劇《黑暗榮耀》拍攝地，走訪景福宮體驗韓服拍攝，加贈樂天世界樂園，團費只要8,900元起，展場下殺第2人再折2,000 元！東南旅行社推出展場限定出發日－「韓國濟州島暑假4日遊」9,999 元起，讓小資族不用擔心荷包，偕同三五好友開心出遊，一秒出國即刻旅行！

永信旅行社推出「北歐極光旅人，帝王蟹|玻璃屋|破冰船探險10天」，在出發前150天前報名最高可享萬元優惠，旅展現場還會有更多獨家活動；五福旅行社搶攻暑假親子旅遊，推出「大阪樂高雙樂園＋環球影城5日遊」團費最低只要41,900元；喜鴻旅行社推出「東京雙樂園5日遊」，團費只需42,900元起，兒童不佔床第2人優惠可省6,000元，早鳥優惠再折1,500元！

▲燦星旅遊睽違20年推出普吉島行程，搶攻暑假檔期。　記者-陳妍潔／攝
▲燦星旅遊睽違20年推出普吉島行程，搶攻暑假檔期。　記者-陳妍潔／攝

燦星旅遊以「旅行夢想 一起抵達」主題，推出多個FUN暑假優惠行程，四國「麵包超人列車.道後溫泉5天」、關西「環球影城.麵包超人博物館5天」、北陸「樂高樂園.哆啦A夢列車5天」，30,900元起，小孩不佔床最高折$10,000」第二人折3,000；普吉島「童心玩雙樂園保證入住星級酒店4天」27,900元起和「泰國驚奇四樂園5日」24,900元起；四國高知絕景「黑潮鐵道.雲邊寺纜車.天空之鏡4日」$17,900起，夏季最夯「仁淀川水晶獨木舟4日」$19,900起。

▲中華航空7╱18起以華航新世代 A350客機執飛，開航布拉格直飛航線。　記者-陳妍潔／攝
▲中華航空7╱18起以華航新世代 A350客機執飛，開航布拉格直飛航線。　記者-陳妍潔／攝
▲中華航空7╱18起以華航新世代 A350客機執飛，開航布拉格直飛航線。　記者-陳妍潔／攝

華航7/18開航布拉格  長榮全航點票價85折優惠  虎航岡山天天飛

中華航空歡慶布拉格開航， 7/18起由華航新世代 A350客機執飛，台灣出發經濟艙最低票價27,160元起（未稅），華航會員再享限時專屬優惠活動，最高能享2倍哩程！長榮航空今年再次通過知名航空服務調查機構SKYTRAX稽查，連續第8年獲得全球目前僅10家擁有的5星級航空公司認證，此次祭出全航點最高85折優惠，於台北國際觀光旅展與線上旅展同步開跑。

台灣虎航5/27起推出「桃園－岡山」天天直飛的夏季航班，更推出單程未稅最低2,599元起的航線促銷優惠，不到3,000元就能直飛日本岡山、暢玩各大知名夯點，另外每日於旅展現場還能參加抽獎活動，還有機會獲得亞洲不限航點來回機票，想要出國的民眾務必來旅展搶好康！

澳門航空與可樂旅遊、吉帝旅遊、雄獅旅遊及東南旅遊等4家業者合作，共同推出多樣超優惠的自由行套裝行程，小資自由行方案最低只要8,888元！展場現場再加碼抽玩樂票劵，水上樂園、澳門旅遊塔空中漫步體驗券任你抽，民眾只要前往澳門航空攤位參與互動遊戲，即可參加抽獎活動，還有機會抽出澳門航空機加酒3天2夜航程！

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

航空 旅行社 華航

延伸閱讀

夏季最大旅展 拚買氣回神

航空、旅行社「暑」來寶

台虎旅展全線促銷單程899起 現場購票9折再送成交禮

機票爆殺！濟州航空參旅展推「飛韓國1,100元」　限時兩天再加碼抽AirPods

相關新聞

下殺搶便宜！ 2023TTE台北「線上旅展優惠」懶人包　5星飯店自助餐券免千元、住宿券買1晚送1晚

下殺搶便宜！ 2023TTE線上旅展必收 5星飯店買一送一、最低2千2入手

新臺馬輪、澎湖輪「類郵輪」新體驗！全新營運模式打造「TAIWAN Hi」藍色公路品牌

「新臺馬輪」於4／16首航，亮麗簡潔的外觀、內部木質調的質感設計，宛如小型豪華郵輪般，航港局特別委請台灣設計研究院協助規劃新臺馬輪船身外觀設計，提升公共運輸之美學設計，打破過去大家對交通船的既定印象，

台北老字號「紅葉蛋糕」正式插旗新竹！5/24試營運 網歡呼：終於等到了！

創立近一甲子的台北老字號蛋糕店「紅葉蛋糕」，是不少民眾慶祝生日或過節的必吃蛋糕，但先前品牌展店多以雙北為主，如今終於要南...

機票899元起！「台灣虎航」旅展優惠　加碼9折再抽機票

台北國際觀光博覽會即將於5月26日至5月29日期間於台北世貿一館登場。「台灣虎航」將推出全線「單程899元起」的優惠促銷...

機票爆殺！濟州航空參旅展推「飛韓國1,100元」　限時兩天再加碼抽AirPods

2023夏季最大旅展搶好康先筆記！TTE台北國際觀光博覽會將於5/26至5/29在世貿一館登場，除了各大飯店的超殺優惠外，優惠機票當然也少不了。5/28及5/29限時兩天，濟州航空將在會館設攤，並推出

看見南投！企鵝妹解鎖「隱藏版動物園」助曝光　網讚：用心經營

南韓知名實況主「企鵝妹」徒步環島掀起話題，今(22)日她去到一個動物園，但卻是台灣鮮少人知的「隱藏版」動物園。位於南投縣草屯鎮的「九九峰動物樂園」，堪稱中部唯一大型動物鳥禽樂園。這次透過企鵝妹的直播曝

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦