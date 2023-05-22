看見南投！企鵝妹解鎖「隱藏版動物園」助曝光　網讚：用心經營

南韓知名實況主「企鵝妹」徒步環島掀起話題，今(22)日她去到一個動物園，但卻是台灣鮮少人知的「隱藏版」動物園。位於南投縣草屯鎮的「九九峰動物樂園」，堪稱中部唯一大型動物鳥禽樂園。這次透過企鵝妹的直播曝光，也引發不少相關話題，就有網友在PTT發問並掀起討論。

南韓知名實況主「企鵝妹」徒步環島。圖／摘自Jinnytty IG及Twitch

「今天以前有人知道九九峰動物園嗎？」一名網友在PTT發問，原PO表示「(園區)環境又乾淨，動物又有活力」，加上企鵝妹直播帶動曝光，讓不少人預想「九九峰動物園是不是要起飛了」，週末可能將湧現大量人潮。而在該文下方也有許多人回應表示「南投竟然有動物園」、「第一次聽到+1」、「只能說企鵝妹讓我知道的」。

圖／九九峰動物樂園粉絲頁

此外，也有網友發現「九九峰動物樂園」的動物開放度很高，用心照顧環境，有人因此大讚「是蠻用心經營的動物園」。這次藉由企鵝妹的曝光，也讓更多人知道了南投這個適合親子共遊、週末放風的動物樂園。

圖／九九峰動物樂園粉絲頁

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