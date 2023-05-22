畢業快樂！六福村穿學士服入園享優惠　致青春送大禮

畢業生在外星獸氣球裝置前搞怪拍起人類進化史過程。 圖：六福村主題遊樂園／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】畢業季即將到來，六福村祝福畢業生提前送上大禮，鼓勵畢業生們抓住青春的尾巴，和即將別離的同學們來場國內小旅行，即日起至6/17只要至官網提前購買「大專生四人套票」，現場穿著最引以為傲的學士服來遊園，即可享$2198優惠（原價4396），平均一人只要$550。

▲畢業生穿著學士服在六福村金碧輝煌的阿拉伯皇宮前拍團體照。 圖：六福村主題遊樂園／提供

為了感謝老師教導的辛勞，關西六福莊推出謝師宴超值優惠，經典中式桌菜$9000+10%（每桌十人）人均消費千元有找；而五十人以上團體即可升級吃到飽的百匯自助式料理，無限品嚐新鮮蔬果及美味餐點，每人只要$999+10%，不僅如此，再加碼贈送六福村當日門票，不只包吃還包玩，讓師生們續攤玩翻天，留下最美好的畢業回憶！

▲畢業生穿著學士服搭遊樂設施自拍留下美好回憶。 圖：六福村主題遊樂園／提供

▲關西六福莊「我們這一班」住房專案六人入住每人$2666。 圖：六福村主題遊樂園／提供

除了到樂園金碧輝煌的阿拉伯皇宮前拍張KUSO照、跟狐獴一起群體裝呆外，還有必拍動物派對的五公尺高氣球外星獸。把握畢業前的難得時光，與同學們一起裝可愛耍萌，擺出屬於好友間才知道的專屬搞怪動作為大學生活留念！

園區獨家加贈巴札像館拍照乙次，替畢業生留下青春Young照；非應屆畢業生也有獨家好康，不論是畢業已久的上班族，或是還在念書的學生族，即日起至6/30為止，只要穿著校園制服或系服，與朋友來樂園玩場制服創意照比拚，門票直接現折$644，只要$555（原價$1199）就能暢玩一整天。

為感謝師恩，趁畢業前夕，與老師同學們一同留下最後完美的回憶，到以非洲自然生態與草食性動物為景觀設計的關西六福莊，體驗一場別具特色的謝師宴餐敘。「歡樂謝師宴」不僅包吃還包玩，即日起開放預訂至7/10止，經典中式桌菜9000+10%（每桌十人）萬元有找；想要品嘗最新鮮的百匯自助式Buffet一個人也只要$999+10%，以上方案再贈六福村當日門票，吃飽喝足後直接送師生們到樂園續攤瘋玩，和同學、老師們一起在樂園裡，把握大學剩下的美好相處時光，留下美好回憶。

吃吃喝喝還意猶未盡可以再住一晚，關西六福莊「我們這一班」住房專案一次滿足交通接駁、住宿及玩樂需求，六人入住每人$2666入住肯亞樓中樓房型，翌日還可以繼續暢玩六福村。

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