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餐券買10送1、住宿券買15贈2！ 福容大飯店線上旅展省荷包、麗寶LINE FRIENDS主題房下殺倒數

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／福容大飯店、麗寶樂園渡假區提供
圖／福容大飯店、麗寶樂園渡假區提供

把握這一波好康！ 迎接5/26即將開跑的TTE台北旅展，福容大飯店於5/22限時推出線上旅展，推出聯合住宿套券、連鎖餐券多種優惠組合，尤其福容會員購券最高贈券買16送2；另外喜愛麗寶福容的朋友，也別錯過最後倒數的春季線上旅展，入住3天2夜直接打3.8折、LINE FRIENDS 主題房優惠價8,999元，快把握機會下訂省荷包！

麗寶樂園渡假區 春季線上旅展

圖／麗寶樂園渡假區提供
圖／麗寶樂園渡假區提供

麗寶樂園渡假區即日起至5/21止推出「春季線上旅展」，雙人入住麗寶福容大飯店3天2夜下殺3.8折，只要9,999元(原價26,460元)，套裝內容包含入住雙人精緻客房2晚、田園咖啡廳早餐吃到飽2日、麗寶樂園水陸2擇1門票2張以及天空之夢摩天輪一般車廂搭乘券2張。

還有LINE FRIENDS主題房下殺2.5折優惠，現在只要8,999元(原價36,200元)，除了能入住1晚之外，再加碼送田園咖啡廳早餐吃到飽、LINE FRIENDS大禮包、探索世界門票2張以及熊大的麗寶小鎮門票2張。

圖／麗寶樂園渡假區提供
圖／麗寶樂園渡假區提供

福容大飯店 TTE線上旅展

福容大飯店 TTE線上旅展，自5/22上線開跑至6/9，「聯合住宿券」買10送1，優惠價29,000元，平均一張2,636元；免費加入福容會員，享買15送1「再贈1」，平均一張只要2,559元。

只要1張就能入住福容花蓮店或福容墾丁店；使用2張可入住福容淡水漁碼店海景豪華客房；3張聯合住宿券則能入住麗寶福容店或福容福隆店Villa區簡樸禪風客房3天2夜，平均一晚每人只要1,920元起。或是選擇福隆店的湯屋優惠，感受Villa風呂湯屋溫泉小旅行的悠閒，現在享買15送6的優惠。

圖／福容大飯店提供
圖／福容大飯店提供

「連鎖餐券」買10送1只要10,800元，平均一張981元，即可選擇至福容淡水漁碼店、福容桃園機捷A8店、麗寶福容店、福容福隆店享用星級自助餐，或至福容台北一館、福容桃園機捷A8店、福容桃園店、福容淡水漁碼店、麗寶福容店、福容福隆店享用各店特色中式套餐，每套價值高達1,380+10%元。

此外，福容會員只要購買成套商品，於6/25前憑發票登錄享福卡APP即可參加抽獎，立即加入享福卡會員，還可獲得美饌大賞兌換券(價值580元起)，還有機會獲得福容聯合住宿券等多項好禮。

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LINE 福隆 旅展 咖啡廳 淡水

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